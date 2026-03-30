Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Baustelle

Plabutsch: Sozialpartner fordern dritte Röhre

Steiermark
30.03.2026 12:36
Bündnis für eine „Bypassröhre“ während der Sanierung des Plabutschtunnels (v. l.): Josef Pesserl ...
Bündnis für eine „Bypassröhre“ während der Sanierung des Plabutschtunnels (v. l.): Josef Pesserl (AK), Kurt Maier (IV), Josef Herk (WKO) und Horst Schachner (ÖGB)(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, Christian Jauschowetz, Kanizaj Marija M. 2024, Foto Fischer, Fr. Mag. Kathrin Derler (AK))
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Sanierung des Plabutschtunnels auf der A9 im Westen von Graz steht bevor. Während der Baustelle muss der Verkehr voraussichtlich einspurig geführt werden. Die Konsequenz: 20.000 zusätzliche Autos auf den Ausweichrouten im Stadtgebiet. Kann eine „Bypassröhre“ den Verkehrskollaps verhindern?

0 Kommentare

Der 1987 eröffnete Plabutschtunnel muss in etwa fünf Jahren saniert werden. Die IT-Infrastruktur gehört auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, die Fahrbahn erneuert. Schon jetzt gilt der Tunnel als Nadelöhr für Pendler und Lieferanten – bei Sperren kommt es immer wieder zu massiven Überlastungen auf den Ausweichrouten im Grazer Stadtgebiet.

Ein Bündnis aus der Industriellenvereinigung, Gewerkschaftsbund sowie Wirtschafts- und Arbeiterkammer fordert nun für die Dauer des Umbaus eine „Bypassröhre“ zur Entlastung. Soll heißen: Vor Beginn der Sanierung soll eine dritte Röhre errichtet werden, über die der Verkehr umgelenkt werden kann. Kostenpunkt: etwa 600 bis 700 Millionen Euro.

Wenn Lieferketten ins Stocken geraten, Termine nicht gehalten werden können und die Erreichbarkeit eingeschränkt ist, geraten Betriebe massiv unter Druck.

Josef Herk

WKO-Präsident

Bild: Jürgen Fuchs

„Der Plabutschtunnel ist eine zentrale Schlagader für die steirische Wirtschaft. Wenn Lieferketten ins Stocken geraten, Termine nicht gehalten werden können und die Erreichbarkeit eingeschränkt ist, geraten Betriebe massiv unter Druck“, argumentiert WKO-Präsident Josef Herk. „Planungssicherheit und leistungsfähige Infrastruktur sind entscheidend und genau dafür steht der Bypass“, ergänzt IV-Präsident Kurt Maier.

20.000 zusätzliche Autos durch Graz
Aktuell fahren täglich knapp 43.000 Fahrzeuge durch den Plabutschtunnel. Etwa 20.000 Autos müssten laut Aussendung der IV während der Baustelle über das Grazer Stadtgebiet bzw. die Umlandgemeinden umgeleitet werden. Schlechtere Luftqualität, blanke Nerven und Lieferverzögerungen wären die Konsequenz. Ein volkswirtschaftlicher Schaden von 140 Millionen Euro wird vorgerechnet – insgesamt soll die „Bypassröhre“ sogar kostenneutral sein.

Gute Arbeit braucht funktionierende Infrastruktur und deshalb ist klar, dass eine Lösung vor Beginn der Sanierung geschaffen werden muss.

Horst Schachner

ÖGB-Landesvoristzender

Bild: Sepp Pail

„Wer gute Arbeitsbedingungen sichern will, muss auch für funktionierende Wege zur Arbeit sorgen“, sagt AK-Präsident Josef Pesserl. Auch ÖGB-Landesvoristzender Horst Schachner stimmt zu: „Gute Arbeit braucht funktionierende Infrastruktur und deshalb ist klar, dass eine Lösung vor Beginn der Sanierung geschaffen werden muss.“

Realisierbarkeit bliebt fraglich
Fraglich bleibt, ob die Asfinag eine solche Lösung als realistisch sieht. Die herkömmliche Herangehensweise für eine Tunnelsanierung ist die Verkehrsführung in einer Röhre. Jede Richtung hätte somit eine Spur zur Verfügung. Die Bauzeit ist im Fall des Plabutschtunnels für vier bis fünf Jahre anberaumt.

Lesen Sie auch:
Walter Semlitsch (links) und Peter Kirchengast vor der B67 in Kalsdorf, einer beliebten ...
Krone Plus Logo
Pendler für A9-Ausbau
„Jeder kleiner Unfall löst kompletten Kollaps aus“
07.10.2025
Dritte Spur kommt fix
Ortschefs einig: „Ausbau der A9 ist alternativlos“
28.09.2025

Seit Jahren wird zudem der Ausbau der A9 um eine weitere, dritte Spur im Süden von Graz diskutiert. SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke gab hierfür vergangenen Spätsommer grünes Licht. Die steirischen Grünen meinen jedoch, das Projekt würde einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht standhalten. „Das derzeitige Getöse im Ministerium ist vor allem eine Show ohne Substanz. Die Emissionen und damit die Luftqualität würden sich maßgeblich verschlechtern“, sagt Verkehrssprecher Lambert Schönleiter.

Das derzeitige Getöse im Ministerium ist vor allem eine Show ohne Substanz. Die Emissionen und damit die Luftqualität würden sich maßgeblich verschlechtern.

Lambert Schönleitner

Verkehrssprecher Grüne

Bild: Christian Jauschowetz

Die Grünen fordern am Montag einmal mehr alternative Lösungswege. Darunter die Prüfung der Freigabe des Pannenstreifens bei Verkehrsspitzen, einen Schnellbus-Shuttle zu Park-and-Ride-Plätzen und Überholverbote für den Schwerverkehr. Ein Autobahn-Ausbau würde nur noch mehr Autos auf die Straßen bringen, ist Schönleitner überzeugt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
30.03.2026 12:36
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Josef Herk
Graz
Industriellenvereinigung
BaustelleStadtgebietAutoPendlerWirtschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
172.281 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
150.958 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.256 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
858 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf