Plabutsch: Sozialpartner fordern dritte Röhre

Seit Jahren wird zudem der Ausbau der A9 um eine weitere, dritte Spur im Süden von Graz diskutiert. SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke gab hierfür vergangenen Spätsommer grünes Licht. Die steirischen Grünen meinen jedoch, das Projekt würde einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht standhalten. „Das derzeitige Getöse im Ministerium ist vor allem eine Show ohne Substanz. Die Emissionen und damit die Luftqualität würden sich maßgeblich verschlechtern“, sagt Verkehrssprecher Lambert Schönleiter.