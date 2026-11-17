Die Bevölkerung in der Steiermark wird immer älter. In knapp 40 Jahren könnte bereits fast jeder Dritte 65 Jahre oder älter sein. Die Gründe dafür sind unter anderem sinkende Geburtenzahlen und die steigende Lebenserwartung. Vor allem im Pflegebereich wird der Anstieg des Alters stark spürbar werden.
Die aktuellste Landesstatistik gibt nicht nur Auskunft über den Ist-Zustand der Steiermark, enthalten sind auch Prognosen für die Zukunft – unter anderem zur Altersentwicklung und ihren Folgen. So wird die Bevölkerung in der Steiermark in den nächsten Jahren immer älter.
Derzeit sind 22,6 Prozent der steirischen Bevölkerung 65 Jahre und älter, also deutlich mehr als ein Fünftel. Im Jahr 2045 wird dieser Anteil aber bereits 29,3 Prozent betragen. Nur 20 Jahre später, also 2065, wird beinahe jeder dritte Steirer zur Altersgruppe 65+ gehören – das entspricht 31,3 Prozent der steirischen Gesamtbevölkerung.
Steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenzahlen
Grund dafür ist unter anderem die immer weiter steigende Lebenserwartung in Kombination mit den niedriger werdenden Geburtenzahlen. Wurde 2025 für Männer noch eine Lebenserwartung von 80 Jahren errechnet, könnte diese 2065 schon bei 86 Jahren liegen. Für Frauen wurde 2025 ein erwartetes Alter von 84,5 Jahren ermittelt, 2065 könnte dieses bereits bei fast 90 Jahren liegen.
Dadurch steigt auch das Durchschnittsalter der Steirer. Beträgt dieses aktuell noch 45,1 Jahre, ist bis 2050 ein Anstieg auf über 48,5 Jahre zu erwarten. Hinzu kommt, dass der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 bis unter 65 Jahre) kontinuierlich geringer wird. Zu Jahresbeginn 2026 lag dieser bei 59,5 Prozent, im Jahr 2065 werden es nur noch 52,3 Prozent sein. Auf 100 Personen im Erwerbsalter kommen dann 60 Senioren, aktuell sind es 38.
Die Betreuung und Pflege älterer Menschen wird zukünftig ein immer wichtigeres Thema.
Martin Mayer, Leiter Landesstatistik
Bild: Land Steiermark
Pflege älterer Mensch wird wichtiger
Auswirkung hat diese Entwicklung auch auf den Pflegebedarf der Bevölkerung. Ende 2025 bezogen 85.015 Steirer Pflegegeld, zehn Jahre davor belief sich diese Zahl noch auf 79.260. Auch in diesem Bereich ist ein weiterer Anstieg zu erwarten.
„Die Betreuung und Pflege älterer Menschen wird zukünftig ein immer wichtigeres Thema, denn durch die stark wachsende Zahl an Hochbetagten, aber auch durch die Veränderung der Familienstrukturen – immer mehr ältere Menschen leben allein – ergeben sich neue Herausforderungen, ebenso werden zum Beispiel steigende Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Pensionen oder die erhöhte Armutsgefährdung älterer Menschen immer mehr Beachtung finden“, betont Martin Mayer, Leiter des Statistikreferates.
Die aktuelle Regionalprognose geht davon aus, dass bis auf Graz-Umgebung (mit einem deutlichen Plus von 11,3 Prozent gegenüber 2025), Graz (plus 5,7 Prozent), Leibnitz (plus 3,2 Prozent) und Weiz (plus 1,4 Prozent) bis 2050 alle anderen Bezirke einen Bevölkerungsrückgang erleben werden, insbesondere Murau (minus 14,6 Prozent) und Murtal (minus 11,1 Prozent).
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