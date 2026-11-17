Dadurch steigt auch das Durchschnittsalter der Steirer. Beträgt dieses aktuell noch 45,1 Jahre, ist bis 2050 ein Anstieg auf über 48,5 Jahre zu erwarten. Hinzu kommt, dass der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter (20 bis unter 65 Jahre) kontinuierlich geringer wird. Zu Jahresbeginn 2026 lag dieser bei 59,5 Prozent, im Jahr 2065 werden es nur noch 52,3 Prozent sein. Auf 100 Personen im Erwerbsalter kommen dann 60 Senioren, aktuell sind es 38.