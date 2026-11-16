Steirer-Zahlen: Wo wir wachsen, schrumpfen, altern

„Eigentlich könnte ich hier auch gleich wohnen ...“

Die Boom-Gemeinden können aber auch unter Österreichern punkten. Am stärksten zugenommen hat im Vorjahr die inländische Bevölkerung mit 3,9 Prozent in Gralla, im Zehn-Jahres-Vergleich liegen die Südsteirer in dieser Wertung hinter Kalsdorf auf Platz zwei. Oft sind es Einpendler, die über die Jahre zu Bürgern werden. Komericky: „Viele Menschen arbeiten bei uns und denken sich irgendwann: Eigentlich könnte ich hier auch gleich wohnen ...“