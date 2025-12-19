Ein deutsches Leben – so normal wie die Hölle

Präsenz, Klarheit und Virtuosität

So sieht man auf Raimund Orfeo Vogts raffiniert minimalistischer Bühne meist nichts als die sehr große Schauspielerin Lore Stefanek, die zwei pausenlose Stunden lang aus einer altmodischen Sitzgarnitur das deutsche Verhängnis aufrollt. Unter Andrea Breths Anleitung wird hier Unvergessliches an Präsenz, Klarheit und Virtuosität im Einfachsten aufgerufen. Gar nicht zu reden von der enormen Gedächtnisleistung der 82-jährigen, die von Claus Peymann in die Qualitätsenklave Josefstadt geholt wurde, unter der neuen Direktion aber nicht mehr auftreten wird.