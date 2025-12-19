Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Josefstadt

Ein deutsches Leben – so normal wie die Hölle

Kultur
19.12.2025 10:30
Rollt über zwei pausenlose Stunden deutsche Verhältnisse auf: die sehr große Schauspielerin Lore ...
Rollt über zwei pausenlose Stunden deutsche Verhältnisse auf: die sehr große Schauspielerin Lore Stefanek.(Bild: Theater in der Josefstadt/Bernd Uhlig)

Dem Theater in der Josefstadt gelingt ein Coup: Christopher Hamptons Monolog „Ein deutsches Leben“ wird dank Regisseurin Andrea Breth und ihrer Protagonistin Lore Stefanek zum Ereignis.

0 Kommentare

Da braucht es ein an Tollkühnheit reichendes Selbstvertrauen: Die Josefstadt holt Andrea Breth nach Wien zurück, die letzte große Regisseurin unserer Zeit, die am Burgtheater so dringend gebraucht würde wie in der Oper. Aber die Premiere wird gegen eine höchstbesetzte Konkurrenzveranstaltung im Burgtheater programmiert! Allerdings weiß man in Wien Kunst einzuordnen: Hochkaräter wie Michael Haneke und Christoph Ransmayr trafen einander beim Ausnahmeereignis „Ein deutsches Leben“.

Der britische Dramatiker Christopher Hampton hat da ein so nachdrückliches wie einfaches Werk geschaffen: Brunhilde Pomsel, Sekretärin des Nazi-Propagandaministers Goebbels, war in ihrem 105. Lebensjahr noch vom Bekenntnisdrang überwältigt worden. Ihren filmisch festgehaltenen Gedankenstrom hat Hampton zum Bühnenmonolog verdichtet: eine Frau, die nie etwas wusste, auch als ihr jüdischer Arbeitgeber plötzlich unauffindbar war und sich die Spuren ihrer besten Freundin verloren. Bis sie nach dem Zusammenbruch des Reichs fünf Jahre in Haft saß – im umgewidmeten KZ Buchenwald und erklärtermaßen kommod.

Präsenz, Klarheit und Virtuosität
So sieht man auf Raimund Orfeo Vogts raffiniert minimalistischer Bühne meist nichts als die sehr große Schauspielerin Lore Stefanek, die zwei pausenlose Stunden lang aus einer altmodischen Sitzgarnitur das deutsche Verhängnis aufrollt. Unter Andrea Breths Anleitung wird hier Unvergessliches an Präsenz, Klarheit und Virtuosität im Einfachsten aufgerufen. Gar nicht zu reden von der enormen Gedächtnisleistung der 82-jährigen, die von Claus Peymann in die Qualitätsenklave Josefstadt geholt wurde, unter der neuen Direktion aber nicht mehr auftreten wird.

Lesen Sie auch:
Die große Lore Stefanek (li.) spielt Goebbels-Sekretärin Brunhilde Pomsel.  Premiere ist am ...
Josefstadt-Premiere
„Wie ein Aquarell getupfter Erinnerungen“
18.12.2025

In den fesselnden Monolog mengt sich ein Ensemble grauer, diskreter Gespenster mit teils geflüsterten Schlagern aus der Unterhaltungsindustrie der Nazis. Neben dem Chansonnier Tim Holzwart sieht man hier auch die große, lang verschwundene Andrea Clausen.
Der Abend kann einen in seiner atmosphäredichten Unerbittlichkeit erschöpfen. Aber er steht dafür.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Kultur
Josefstadt
Ein deutsches Leben – so normal wie die Hölle
Wiener Staatsballett
Marie Antoinette: Tanzen, bis der Kopf fällt
Live in der Stadthalle
Bryan Adams: Kein Advent ohne den Kult-Rocker
Krone Plus Logo
Großfirma ist dahin
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Das Publikum liebt Shrek und „Kostümschlachten“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf