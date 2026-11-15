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Lösung gefordert

„Notfallversorgung keine politische Spielwiese“

Niederösterreich
15.11.2026 06:00
Laut Rettungsorganisationen fehle nur der Beschluss der Landesregierung
Laut Rettungsorganisationen fehle nur der Beschluss der Landesregierung(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Petra Weichhart und Lukas Lusetzky

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stellt sich in der Debatte um Notarzt-Stützpunkte an die Seite der Rettungsorganisationen. Und spricht ein Machtwort.

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Ausgehend von der Ankündigung von Arbeiter-Samariter-Bund (ASBÖ) und Rotem Kreuz zur Protestkundgebung, spricht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Debatte um die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten in Niederösterreich nun ein Machtwort: „Es genügt jetzt mit den parteipolitischen Streitereien. Unsere Helfer in der Not rufen jetzt selbst um Hilfe. Und ich muss feststellen, das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund fühlen sich nicht gehört. Und das muss sich jetzt schleunigst ändern“, stellt sich die Landeschefin an die Seite des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bunds.

Beschluss der Landesregierung fehlt
Erst am Freitag hatten Rotkreuz-Präsident Hans Ebner und ASBÖ-Präsident Hannes Sauer eine Kundgebung bei der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag wegen fehlender Finanzierungs- und Organisationsverträge angekündigt. Aufgrund der unsachlichen und verunsichernden Debatten sahen sich die Rettungsorganisationen dazu gezwungen, den Parteien im Landtag eine Petition zu übergeben.

Zitat Icon

Ich erwarte mir eine gemeinsame Lösung mit den Rettungsorganisationen. Ich rate jedem, auf die zu hören, die in NÖ immer da sind, wenn wir sie brauchen. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Bild: Attila Molnar

Kritik an vorgelegtem Gutachten 
Wie berichtet, wurde die Causa samt präsentiertem Gutachten eines deutschen Arztes zum SPÖ-internen Spielball zwischen SPÖ-Obmann Sven Hergovich und Landesrätin Eva Prischl. Eine von der SPÖ präsentierte Studie zur Notarztversorgung im weiten Land wird heftig hinterfragt. Denn dem deutschen Universitätsprofessor Matthias Fischer lagen scheinbar nicht alle Informationen vor. Kritiker zerpflückten die Studie.

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„Notruf unserer Rettungschefs“
Aus Sicht von Mikl-Leitner gebe es eine Verantwortung für das Land und für die Notfallversorgung der Landsleute – und diese gelte es wahrzunehmen. „Die Notfallversorgung in Niederösterreich ist keine Spielwiese für politische Selbstdarstellung. Wer gegen die beiden Rettungsorganisationen arbeitet, der bekommt es mit mir zu tun“, findet die Landeshauptfrau (ÖVP) klare Worte.

„Ich erwarte mir eine gemeinsame Lösung mit dem Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund“, so die Landeschefin abschließend. Denn: „Ich höre den Notruf von unseren Rettungschefs. Und ich sage klar und deutlich: Ihnen ist jetzt zu helfen. Es gilt das umzusetzen, was sie brauchen. Und zwar bald.“

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