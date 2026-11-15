„Notfallversorgung keine politische Spielwiese“

Ausgehend von der Ankündigung von Arbeiter-Samariter-Bund (ASBÖ) und Rotem Kreuz zur Protestkundgebung, spricht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Debatte um die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten in Niederösterreich nun ein Machtwort: „Es genügt jetzt mit den parteipolitischen Streitereien. Unsere Helfer in der Not rufen jetzt selbst um Hilfe. Und ich muss feststellen, das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund fühlen sich nicht gehört. Und das muss sich jetzt schleunigst ändern“, stellt sich die Landeschefin an die Seite des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bunds.