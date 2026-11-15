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Eltern wehren sich

„Keine Spekulationen mit unserer Schule!“

Niederösterreich
15.11.2026 08:00
Emotionaler Appell von Eltern in Kritzendorf bei Klosterneuburg: „Hier schlägt das Herz unserer ...
Emotionaler Appell von Eltern in Kritzendorf bei Klosterneuburg: „Hier schlägt das Herz unserer Kinder“.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Eltern und Schüler kämpfen weiter um Erhalt der Privatschule in Kritzendorf. Diese soll mit Ende des Schuljahres geschlossen werden. Immobilienspekulationen werden befürchtet, die der Bürgermeister von Klosterneuburg jedoch dementiert. 

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Ein paar Eltern hatten sich angekündigt, gekommen sind weit über hundert samt Kindern, die für den Erhalt der PVS – der Privaten Volksschule Kritzendorf bei Klosterneuburg – ihren Frust und Ärger gegenüber der „Krone“ kundtun. Viele der Mütter und Väter sind bereits selbst hier zur Schule gegangen und auch einige ehemalige Schülerinnen waren anwesend. „Wir sind gerne hier gewesen und haben uns immer wohlgefühlt“, so etwa ein zwölfjähriges Mädel. 

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Schule soll nächstes Jahr geschlossen werden
Wie erst Anfang Oktober bekannt gegeben wurde, soll die katholische Schule ab dem nächsten Schuljahr geschlossen werden. Mit den Eltern wurde darüber jedoch vorab nie gesprochen. Sinkende Schülerzahlen und steigende Erhaltungskosten werden als Gründe genannt. Erst 2022 übernahm die Vereinigung der Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) die Schule mit dem Versprechen, sie weiterzuführen.

Die Kinder lieben ihre Schule. Auch ehemalige Schülerinnen kamen, um sich für ihre „alte“ ...
Die Kinder lieben ihre Schule. Auch ehemalige Schülerinnen kamen, um sich für ihre „alte“ Bildungsstätte einzusetzen.(Bild: Doris Seebacher)

Angst geht um, dass Wohnungen kommen könnten
Doch Eltern und Kinder wollen nicht kampflos aufgeben. „Eine über 154 Jahre alte Schule darf nicht einfach verschwinden, ohne alle Möglichkeiten für ihren Fortbestand ernsthaft geprüft zu haben“, betont Elternvereinsobfrau Nina Holzinger.

Zitat Icon

Dass unsere über 150 Jahre alte Schule geschlossen werden soll, bricht uns und unseren Kindern das Herz.

Barbara Kulnigg, Mutter und Mitglied des Elternvereins

Bild: Doris Seebacher

Und die Eltern sorgen sich nicht nur um den Schulbetrieb. Das rund 13.000 Quadratmeter große Grundstück gehört dem Institut Österreichischer Orden (IÖO). Weil es keine verbindliche Zusage für eine dauerhafte schulische Nutzung gibt, befürchten sie eine spätere Verwertung des Areals. Sie verweisen auf vergleichbare Entwicklungen bei Ordensschulstandorten in Graz und Salzburg, wo auf früheren Schularealen Wohnungen entstehen sollen. Konkrete Wohnbaupläne für Kritzendorf seien damit allerdings nicht belegt.

Gespräche mit anderen Schulerhaltern laufen
Die Eltern fordern eine langfristig abgesicherte Weiterführung. Erste Gespräche mit möglichen neuen Schulerhaltern, darunter der Stella International School, laufen bereits. Eine konkrete Zusage gibt es allerdings noch nicht.

Zitat Icon

Da wir als Stadtgemeinde die Fläche auch langfristig für einen Schulbetrieb sichern werden, ist dort auch in Zukunft kein Wohnbau möglich.

Christoph Kaufmann, Bürgermeister von Klosterneuburg

Bild: ZVG ÖVP Niederösterreich

Bürgermeister kämpft ebenfalls um Erhalt der Schule
„Ich habe für Dienstag die Vertreter von IÖO, VOSÖ sowie den Elternverein zu einem Runden Tisch eingeladen, wo wir die nächsten Schritte besprechen“, so Christoph Kaufmann, Bürgermeister von Klosterneuburg. „Unsere bevorzugte Variante ist nach wie vor, dass die Schule auch weiterhin als Privatschule geführt wird. Dies hängt aber stark von den Plänen des Liegenschaftseigentümers ab.“ Aber er verspricht: „Auch nach Rücksprache mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ist klar, dass es für das Grundstück keine Widmungsänderung von Bauland-Sondergebiet Schule geben wird. Da wir als Stadtgemeinde die Fläche auch langfristig für einen Schulbetrieb sichern werden, ist dort auch in Zukunft kein Wohnbau möglich!“ 

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