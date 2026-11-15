„Keine Spekulationen mit unserer Schule!“

Bürgermeister kämpft ebenfalls um Erhalt der Schule

„Ich habe für Dienstag die Vertreter von IÖO, VOSÖ sowie den Elternverein zu einem Runden Tisch eingeladen, wo wir die nächsten Schritte besprechen“, so Christoph Kaufmann, Bürgermeister von Klosterneuburg. „Unsere bevorzugte Variante ist nach wie vor, dass die Schule auch weiterhin als Privatschule geführt wird. Dies hängt aber stark von den Plänen des Liegenschaftseigentümers ab.“ Aber er verspricht: „Auch nach Rücksprache mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ist klar, dass es für das Grundstück keine Widmungsänderung von Bauland-Sondergebiet Schule geben wird. Da wir als Stadtgemeinde die Fläche auch langfristig für einen Schulbetrieb sichern werden, ist dort auch in Zukunft kein Wohnbau möglich!“