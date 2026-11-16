Preise schlagen Wellen: ÖVP will Krems-Rabatt

Die Eintrittspreise im Kremser Mirador sorgen weiter für Diskussionen. Nun fordert die ÖVP einen „Krems-Bonus“: Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt sollen auf reguläre Badeintritte 20 Prozent Rabatt bekommen. Beschlossen ist die Ermäßigung noch nicht.
Schönes Bad, aber teurer Eintritt: So beschreibt die ÖVP Krems die Rückmeldungen, die sie zum neuen Mirador erreichen. Das rund 40 Millionen Euro teure Sport- und Freizeitbad ist seit September regulär geöffnet. Die Diskussion über die Tarife begleitet es allerdings schon länger.
Eine Tageskarte fürs Freizeitbad kostet für Erwachsene 22 Euro. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zahlt 54 Euro – jeweils ohne Saunabesuch. Für vier Stunden liegen diese Tarife bei 18 beziehungsweise 46 Euro.
„Die Kremser haben das Bad mitfinanziert“
Die Volkspartei schlägt deshalb einen „Krems-Bonus“ vor: Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt hat, soll auf reguläre Badeintritte 20 Prozent Rabatt erhalten.
„Die Kremser haben dieses Bad wesentlich mitfinanziert“, erklärt Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier. Wenn Familien wegen der gestiegenen Eintrittspreise genau überlegen müssten, wie oft sie das Bad besuchen können, sei ihr Ärger verständlich.
Auch Vizebürgermeister Florian Kamleitner spricht sich für eine Erleichterung für Einheimische aus. „Mir ist wichtig, dass die Kremser es nicht nur mitfinanzieren, sondern auch gut nutzen können“, betont er.
Ein solcher Bonus könnte seiner Ansicht nach auch die Akzeptanz des neuen Bades steigern. „Prüfen wir gemeinsam, wie sich 20 Prozent Rabatt fair und finanzierbar umsetzen lassen“, fordert Kamleitner. Die ÖVP will ihren Vorschlag in die zuständigen Gremien einbringen.
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