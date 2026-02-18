Wo im weiten Land wirklich dicke Luft herrscht

Die Luftschadstoffgrenzwerte in Niederösterreich wurden laut aktueller Studie im weiten Land gänzlich eingehalten. Das ist die gute Nachricht, die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vermeldet. Einen Haken gibt es jedoch: Rein gesundheitlich gesehen ist die Qualität der Luft nämlich offenbar dennoch nicht gut genug.
Denn ab 2030 plant die EU, die Grenzwerte bei Luftschadstoffen weiter zu senken. Die dann gültige Menge von 10 Mikrogramm ist im Vorjahr an neun Messstellen überschritten worden, wie Daten des Umweltbundesamtes zeigen. Für eine „gesunde Luft“ sollte laut Weltgesundheitsorganisation WHO die PM2,5-Feinstaubbelastung im Jahresmittel aber nur maximal fünf Mikrogramm betragen – diese wurde landesweit an insgesamt 23 Messstellen überboten (siehe Grafik).
Gesundheitsprobleme an viel befahrenen Straßen – nicht nur für die Lunge
Ein Großteil der gesundheitlichen Schäden wird dabei durch Feinstaub, insbesondere Ultrafeinstaub, verursacht: Dieser kann schwere Atemwegs-, Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen verursachen. Vor allem Anrainer von stark befahrenen Straßen sind von den Risiken betroffen. Eine Maßnahme, die man hier setzen kann, ist vor allem das Vermeiden von Kurzstreckenfahrten, empfehlen die VCÖ-Experten: „Hier werden die größten Schadstoffwerte ausgeblasen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.