Wo im weiten Land wirklich dicke Luft herrscht

Gesundheitsprobleme an viel befahrenen Straßen – nicht nur für die Lunge

Ein Großteil der gesundheitlichen Schäden wird dabei durch Feinstaub, insbesondere Ultrafeinstaub, verursacht: Dieser kann schwere Atemwegs-, Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen verursachen. Vor allem Anrainer von stark befahrenen Straßen sind von den Risiken betroffen. Eine Maßnahme, die man hier setzen kann, ist vor allem das Vermeiden von Kurzstreckenfahrten, empfehlen die VCÖ-Experten: „Hier werden die größten Schadstoffwerte ausgeblasen.“