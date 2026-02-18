Vorteilswelt
Feinstaub & Luftgüte

Wo im weiten Land wirklich dicke Luft herrscht

Niederösterreich
18.02.2026 06:15
Am meisten macht der Feinstaub Lunge & Co. zu schaffen – und das nicht nur vom Streusplitt, ...
Am meisten macht der Feinstaub Lunge & Co. zu schaffen – und das nicht nur vom Streusplitt, sondern vor allem durch Abgase.
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Die Luftschadstoffgrenzwerte in Niederösterreich wurden laut aktueller Studie im weiten Land gänzlich eingehalten. Das ist die gute Nachricht, die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vermeldet. Einen Haken gibt es jedoch: Rein gesundheitlich gesehen ist die Qualität der Luft nämlich offenbar dennoch nicht gut genug.

Denn ab 2030 plant die EU, die Grenzwerte bei Luftschadstoffen weiter zu senken. Die dann gültige Menge von 10 Mikrogramm ist im Vorjahr an neun Messstellen überschritten worden, wie Daten des Umweltbundesamtes zeigen. Für eine „gesunde Luft“ sollte laut Weltgesundheitsorganisation WHO die PM2,5-Feinstaubbelastung im Jahresmittel aber nur maximal fünf Mikrogramm betragen – diese wurde landesweit an insgesamt 23 Messstellen überboten (siehe Grafik).

Diese blau-gelben Mess-Stellen gibt es die höchsten Luftgütewerte – in diesem Fall bei ...
Diese blau-gelben Mess-Stellen gibt es die höchsten Luftgütewerte – in diesem Fall bei Feinstaub.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gesundheitsprobleme an viel befahrenen Straßen – nicht nur für die Lunge
Ein Großteil der gesundheitlichen Schäden wird dabei durch Feinstaub, insbesondere Ultrafeinstaub, verursacht: Dieser kann schwere Atemwegs-, Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen verursachen. Vor allem Anrainer von stark befahrenen Straßen sind von den Risiken betroffen. Eine Maßnahme, die man hier setzen kann, ist vor allem das Vermeiden von Kurzstreckenfahrten, empfehlen die VCÖ-Experten: „Hier werden die größten Schadstoffwerte ausgeblasen.“

Niederösterreich
18.02.2026 06:15
Niederösterreich

