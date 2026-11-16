Die US-Frauen haben ihren Titel bei der Eishockey-WM erfolgreich verteidigt und zum zwölften Mal triumphiert!
Final-Gegner Kanada wurde am Montag in Herning (Dänemark) mit 6:2 besiegt. Die Routiniers Hilary Knight und Kelly Pannek erzielten jeweils zwei Tore, weiters trafen Eden Lacy und Hayley Scamurra.
Selma Luggin im All-Star-Team
Für die USA ist es der zweite große Titel heuer nach Olympia-Gold. Freuen durfte sich auch Österreichs Torhüterin Selma Luggin, die ins All-Star-Team gewählt wurde.
Luggin bot im Relegationsspiel gegen Japan (2:1 nach Verlängerung) mit einer Fangquote von 96,77 Prozent eine herausragende Leistung und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei.
Die Österreicherinnen zeichneten sich auch durch das beste Powerplay und das zweitbeste Penalty-Killing aus. Zur besten Spielerin des Turniers wurde Verteidigerin Caroline Harvey (USA) gewählt.
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