Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Montag gegen 19.15 Uhr in Mauthausen. Ein 50-jähriger Autofahrer bog mit seinem Pkw auf der B3 nach rechts auf die Gemeindestraße Bettelbergstraße ab. Zur gleichen Zeit überquerte ein 59-jähriger Fußgänger diese Kreuzung. Der Autofahrer dürfte den Mann übersehen haben und touchierte ihn mit der linken Frontseite des Fahrzeuges.



Ins UKH Linz eingeliefert

Dadurch wurde der 59-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins UKH Linz gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.