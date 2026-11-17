Gegen 19.15 Uhr übersah ein Autolenker auf einer Kreuzung in Mauthausen einen Fußgänger (59) und touchierte ihn mit der linken Frontseite des Fahrzeuges. Der Mann kam verletzt ins Spital.
Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Montag gegen 19.15 Uhr in Mauthausen. Ein 50-jähriger Autofahrer bog mit seinem Pkw auf der B3 nach rechts auf die Gemeindestraße Bettelbergstraße ab. Zur gleichen Zeit überquerte ein 59-jähriger Fußgänger diese Kreuzung. Der Autofahrer dürfte den Mann übersehen haben und touchierte ihn mit der linken Frontseite des Fahrzeuges.
Ins UKH Linz eingeliefert
Dadurch wurde der 59-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins UKH Linz gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
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