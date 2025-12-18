Abkommen mit Moskau Einfallstor für Russen-Klagen

Wenn Russland klag, müssen wir zahlen

„Da kommt Österreich in Schwierigkeiten“, meint Obwexer. Denn das Unionsrecht sieht vor, dass die EU-Mitgliedsländer sich an ihre Verträge mit Drittländern zu halten haben, auch wenn sie EU-Recht widersprechen. Im Vertrag steht, dass Enteignungen unzulässig sind. Falls diese, begründet durch öffentliches Interesse, doch erfolgen, muss Österreich Entschädigungen leisten, und zwar in Höhe der ursprünglichen Investitionen, erklärt der Europarechtler. Wenn Russland klagt, müssen wir also zahlen.