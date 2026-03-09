Vorteilswelt
Passt Liz noch immer!

Dieses Wow-Kleid trug Hurley schon vor 27 Jahren

Society International
09.03.2026 17:00
Liz Hurley hat gut lachen: Sie schlüpfte am Wochenende in ein Versace-Dress, dass sie zum ersten ...
Liz Hurley hat gut lachen: Sie schlüpfte am Wochenende in ein Versace-Dress, dass sie zum ersten Mal vor 27 Jahren getragen hatte. Und es passt ihr immer noch ausgezeichnet!(Bild: instagram.com/elizabethhurley1)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Liz Hurley hat wahrlich gut lachen, denn die Schauspielerin scheint einfach in den Jungbrunnen gefallen zu sein. Nicht nur, dass sie mit 60 Jahren noch keinen Tag gealtert zu sein scheint, ist auch ihre Kurven noch immer so heiß wie vor fast 30 Jahrzehnten. Den ultimativen Beweis lieferte sie jetzt mit einem ganz besonderen Outfit.

Denn für eine Party in Indien schlüpfte Hurley in ein schwarzes, rückenfreies Versace-Dress mit extratiefem Dekolleté. Und enthüllte auf Instagram, dass dieses edle Designer-Stück schon seit einiger Zeit in ihrem Kleiderschrank hängt.

Hurley in Jungbrunnen gefallen?
Genauer gesagt, seit unglaublichen 27 Jahren! Denn Hurley trug das sexy Kleid 1997 auf der Met-Gala. Und fast 30 Jahre später passt es immer noch genauso angegossen wie damals, als Hurley gerade mal 33 Jahre alt war.

Liz Hurley damals und heute – und das Kleid sitzt immer noch perfekt:

Zum Beweis gab es von der Britin übrigens auch einen Foto-Vergleich, zu dem sie schrieb: „Viva Versace! Für mein Indien-Abenteuer dieses Wochenendes habe ich in meinen Archiven gekramt und eines meiner Lieblingsstücke wiederentdeckt, das ich zuletzt 1999 auf der Met-Gala getragen habe. 27 Jahre sind vergangen, aber manche Lieben verblassen nie.“

Lesen Sie auch:
Liz Hurley verzaubert ihre Fans mit Urlaubsgrüßen der besonderen Art.
Sexy Urlaubsgrüße
Elizabeth Hurley sorgt im Schaumbad für Aufsehen
19.01.2026

Bunte Indien-Reise
Hurley, die im letzten Jahr ihre Beziehung zu Miley Cyrus‘ Papa Billy Ray Cyrus öffentlich gemacht hat, reiste übrigens mit Sohn Damian nach Indien, um dort das traditionelle und sehr farbenfrohe Holi-Festival zu feiern. Fotos davon teilte sie auch mit ihren Fans auf Instagram.

Klicken Sie sich hier durch die bunte Bildergalerie von Liz Hurleys Indien-Abenteuer:

Am Abend ging es dann edler zu, aber nicht weniger ausgelassen, wie die Bilder, die Hurley auf Instagram veröffentlichte, beweisen. Die Fans jedenfalls waren ganz hin und weg von Hurleys recyceltem Look und überhäuften sie in der Kommentarspalte mit Komplimenten.

Hurley veröffentlichte zahlreiche Schnappschüsse des Abends – hier zu sehen:

„Einfach wunderschön – damals wie heute!“, oder „Bravo!!! Du siehst jetzt noch besser aus, wenn das überhaupt möglich ist – und so natürlich! Was für eine Schönheit du bist!“, hieß es da.

Society International
09.03.2026 17:00
