Dieses Wow-Kleid trug Hurley schon vor 27 Jahren

Liz Hurley hat wahrlich gut lachen, denn die Schauspielerin scheint einfach in den Jungbrunnen gefallen zu sein. Nicht nur, dass sie mit 60 Jahren noch keinen Tag gealtert zu sein scheint, ist auch ihre Kurven noch immer so heiß wie vor fast 30 Jahrzehnten. Den ultimativen Beweis lieferte sie jetzt mit einem ganz besonderen Outfit.