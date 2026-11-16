Mann ergaunert 80.000 Euro an Sozialleistungen

Der 53-Jährige sei zum Schein im Bezirk Neunkirchen (NÖ) gemeldet gewesen und soll unrechtmäßig Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen bezogen haben. Er ist in Haft.
Und wieder ging der Polizei ein Betrüger ins Netz: Ermittlern der Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) gelang es, einen 53-jährigen Bosnier auszuforschen, der über Jahre unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen hatte. Der Mann soll von 1. Jänner 2019 bis 7. Juni die Pensionsversicherungsanstalten hinsichtlich seines Lebensmittelpunktes im Inland getäuscht haben. Denn statt wie angegeben im Bezirk Neunkirchen, weilte der Bosnier im Ausland.
Beschuldigter verweigert Aussage
Auf diesem Wege ergaunerte der 53-Jährige rund 80.000 Euro an Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen. Bei weiteren 13.000 Euro sei es beim Versuch geblieben. Der Beschuldigte ist in Haft, zu den Vorwürfen zeigt er sich nicht geständig. Laut Polizei verweigerte der Mann bisher die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
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