Mann ergaunert 80.000 Euro an Sozialleistungen

Beschuldigter verweigert Aussage

Auf diesem Wege ergaunerte der 53-Jährige rund 80.000 Euro an Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen. Bei weiteren 13.000 Euro sei es beim Versuch geblieben. Der Beschuldigte ist in Haft, zu den Vorwürfen zeigt er sich nicht geständig. Laut Polizei verweigerte der Mann bisher die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.