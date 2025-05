„Horror-Clown“ hat es auf Pokémon-Karten abgesehen

Er will Karten zu Geld machen

Der Schaden beträgt rund 5000 Euro, aber nur deshalb, weil der Einbrecher beim zweiten Coup im fast leeren Geschäft stand: „Ich war mit den Karten am Urfahrmarkt und auf der Comi Con“, sagt der junge Geschäftsmann, der glaubt, dass der Horror-Clown die Beute am Flohmarkt oder im Internet zu Geld machen will. „Die Beute sind hauptsächlich Pokémon-Karten, -Sets und -Tin Boxen – auch ältere, die es im Handel nicht mehr gibt“, hofft Falkner auf Tipps, die er oder die Polizei entgegennimmt.