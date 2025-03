Chris Pratt träumt von einem Alltags-Roboter

Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer

An der Seite von Millie Bobby Brown („Stranger Things“) spielt Chris Pratt in der neuen Netflix-Produktion „The Electric State“ (Start: 14. März) – einer Mischung aus Science-Fiction und Fantasy-Abenteuer. Der Film spielt in einer fiktiven, alternativen Version der 90er-Jahre, in der humanoide Roboter nach einem gescheiterten Aufstand in ein Hochsicherheitsgebiet in der Wüste verbannt wurden. Genau dorthin wagen sich die menschlichen Protagonisten, begleitet von freundlichen Robotern, in „The Electric State“.