Für seine Katherine

Chris Pratt: „Behandle jeden Tag wie Valentinstag“

Society International
05.02.2026 16:00
Chris Pratt schwärmte in einem Interview über seine „Traumfrau“ Katherine Schwarzenegger und ...
Chris Pratt schwärmte in einem Interview über seine „Traumfrau“ Katherine Schwarzenegger und verriet, dass er für sie jeden Tag zum Valentinstag macht.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chris Pratt geht den Valentinstag in seiner Ehe mit Katherine Schwarzenegger eher unkonventionell an. Der 46-jährige Schauspieler, der seit 2019 mit der Autorin verheiratet ist, erklärte, dass seine Frau den klassischen Valentinstag gar nicht besonders schätzt. Dafür versucht der Star, jeden anderen Tag ebenso besonders zu machen.

Im Gespräch mit „Extra“ sagte Pratt: „Katherine ist jemand, der es nicht liebt, am Valentinstag auszugehen. Sie findet, es ist einfach zu voll und zu hektisch.“ Für ihn habe das jedoch eine klare Konsequenz: „Das bedeutet nur, dass ich jeden anderen Tag wie Valentinstag behandeln muss.“

„Wartet nicht bis zum Valentinstag“
Der Hollywoodstar riet anderen Männern, romantische Gesten nicht auf einen einzigen Tag im Jahr zu beschränken. „Wenn ihr euch fragt, was ihr tun sollt – wartet nicht bis zum Valentinstag. Fangt früh an. Macht etwas an einem ganz normalen Tag. Dann rechnet sie am wenigsten damit“, erklärte er.

Chris Pratt hat die Tochter von Arnold Schwarzenegger in der Kirche kennengelernt. Seitdem ...
Chris Pratt hat die Tochter von Arnold Schwarzenegger in der Kirche kennengelernt. Seitdem schwebt er mit ihr auf Wolke sieben.(Bild: AFP/2023 Getty Images)

Pratt blickte zudem auf die Anfänge seiner Beziehung zurück. Er lernte Katherine Schwarzenegger in einer Kirche in Hollywood kennen und erinnerte sich: „Ich war in der Kirche und habe rübergeschaut und sie gesehen. Man sollte dort eigentlich keine Frauen anschauen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich dachte: ,Wow, sie ist wirklich süß.‘“

„Frau meiner Träume“
Gerüchte, dass seine Schwiegermutter Maria Shriver die beiden zusammengebracht habe, wies er zurück. „Das stimmt nicht. Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt“, stellte er klar.

Pratt gab außerdem zu, dass sich ihre Beziehung schnell entwickelte. „Wenn es richtig ist, dann geht alles sehr schnell. Man verliebt sich, heiratet und gründet eine Familie“, sagte er. Heute hat das Paar zwei gemeinsame Töchter. „Ich habe die Frau meiner Träume gefunden“, so Pratt.

