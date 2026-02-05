Chris Pratt: „Behandle jeden Tag wie Valentinstag“

Chris Pratt geht den Valentinstag in seiner Ehe mit Katherine Schwarzenegger eher unkonventionell an. Der 46-jährige Schauspieler, der seit 2019 mit der Autorin verheiratet ist, erklärte, dass seine Frau den klassischen Valentinstag gar nicht besonders schätzt. Dafür versucht der Star, jeden anderen Tag ebenso besonders zu machen.
Im Gespräch mit „Extra“ sagte Pratt: „Katherine ist jemand, der es nicht liebt, am Valentinstag auszugehen. Sie findet, es ist einfach zu voll und zu hektisch.“ Für ihn habe das jedoch eine klare Konsequenz: „Das bedeutet nur, dass ich jeden anderen Tag wie Valentinstag behandeln muss.“
„Wartet nicht bis zum Valentinstag“
Der Hollywoodstar riet anderen Männern, romantische Gesten nicht auf einen einzigen Tag im Jahr zu beschränken. „Wenn ihr euch fragt, was ihr tun sollt – wartet nicht bis zum Valentinstag. Fangt früh an. Macht etwas an einem ganz normalen Tag. Dann rechnet sie am wenigsten damit“, erklärte er.
Pratt blickte zudem auf die Anfänge seiner Beziehung zurück. Er lernte Katherine Schwarzenegger in einer Kirche in Hollywood kennen und erinnerte sich: „Ich war in der Kirche und habe rübergeschaut und sie gesehen. Man sollte dort eigentlich keine Frauen anschauen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich dachte: ,Wow, sie ist wirklich süß.‘“
„Frau meiner Träume“
Gerüchte, dass seine Schwiegermutter Maria Shriver die beiden zusammengebracht habe, wies er zurück. „Das stimmt nicht. Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt“, stellte er klar.
Pratt gab außerdem zu, dass sich ihre Beziehung schnell entwickelte. „Wenn es richtig ist, dann geht alles sehr schnell. Man verliebt sich, heiratet und gründet eine Familie“, sagte er. Heute hat das Paar zwei gemeinsame Töchter. „Ich habe die Frau meiner Träume gefunden“, so Pratt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.