Flying Rocks and Injuries at Krampus Run

It was over after eight groups

The 16-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to the University Hospital in Linz. A perpetrator who remains unknown injured a 15-year-old from Neuhofen an der Krems on his left knee by pushing him from behind during the parade, causing the 15-year-old to fall. In addition, a group of teenagers is said to have thrown stones, forcing the race to be called off after eight of the originally planned 15 groups. The police investigation is ongoing.