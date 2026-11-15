Tradition Canceled
Flying Rocks and Injuries at Krampus Run
The Krampus Run in Ansfelden had to be called off on Saturday evening. Several participants were reportedly injured in scuffles, and a group of teenagers is said to have thrown stones. A 15-year-old Krampus had to be taken to the hospital with injuries.
The organizer of the Krampus parade in Ansfelden filed a police report on Saturday evening regarding several scuffles. A 68-year-old man from St. Ulrich near Steyr is accused by a 17-year-old Romanian from Ansfelden of striking him in the right knee during the Krampus parade. A perpetrator who has not yet been identified is accused of injuring a 16-year-old from Neuhofen an der Krems by grabbing him by the horns and yanking him down abruptly.
It was over after eight groups
The 16-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to the University Hospital in Linz. A perpetrator who remains unknown injured a 15-year-old from Neuhofen an der Krems on his left knee by pushing him from behind during the parade, causing the 15-year-old to fall. In addition, a group of teenagers is said to have thrown stones, forcing the race to be called off after eight of the originally planned 15 groups. The police investigation is ongoing.
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