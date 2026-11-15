Disturbed by Noise
Teenagers Threatened with an Alarm Gun
Because he felt disturbed by the noise, a man from the Innviertel region (Upper Austria) grabbed an alarm pistol late Saturday night and threatened teenagers at a bus stop. The 51-year-old was arrested by police shortly afterward.
A 51-year-old man from Ried im Innkreis felt disturbed by noisy teenagers shortly before 3 a.m. on Sunday. Without hesitation, he reportedly grabbed his alarm pistol and left his apartment with it. At a bus stop, he is said to have pointed the weapon at the teenagers following a verbal altercation.
The 51-year-old was arrested without resistance at his apartment around 3:25 a.m. Two alarm guns were seized, and a temporary weapons ban was imposed. The district attorney’s office ordered that charges be filed while he remains free.
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