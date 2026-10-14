Fahrzeug nach Raserei auf der A1 beschlagnahmt

Eine Streife der Autobahnpolizei Haid führte am Dienstag auf der A1 in Fahrtrichtung Wien Lasermessungen im Bereich des Knotens Haid durch. Dabei wurde gegen 23 Uhr ein deutscher Pkw mit einer Geschwindigkeit von knapp 200 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und stoppten den Lenker.