Fahrzeug nach Raserei auf der A1 beschlagnahmt

Ein rücksichtsloser „Bleifuß“ konnte Dienstagnacht von Polizisten auf der Westautobahn bei Haid aus dem Verkehr gezogen werden. Der Ungar war doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Er wurde gestoppt und musste Führerschein und Auto vorläufig abliefern.
Eine Streife der Autobahnpolizei Haid führte am Dienstag auf der A1 in Fahrtrichtung Wien Lasermessungen im Bereich des Knotens Haid durch. Dabei wurde gegen 23 Uhr ein deutscher Pkw mit einer Geschwindigkeit von knapp 200 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und stoppten den Lenker.
„Freund in Schwierigkeiten“
Der Fahrer, ein 34-jähriger Ungar aus Nußdorf am Haunsberg (Salzburg), gab an, dass er es eilig hätte, da ein Freund in Schwierigkeiten stecke. Diese Ausrede bewahrte den Mann natürlich nicht vor Konsequenzen. Dem Ungarn wurden der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
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