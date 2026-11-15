Tirols bedeutende Rolle bei Penicillin-Produktion

Nur bei Bakterien Wirkung, nicht bei Viren

Im Hinblick auf den medizinischen Einsatz hebt LR Cornelia Hagele (ÖVP) hervor, dass Antibiotika nur dann eingesetzt werden, „wenn sie medizinisch notwendig sind – gerade bei Kindern“. Rund 80 Prozent der Infektionen, die gerade in der kalten Jahreszeit auftreten, seien viral bedingt. Hier seien Antibiotika wirkungslos.