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Zum Antibiotika-Tag

Tirols bedeutende Rolle bei Penicillin-Produktion

Tirol
15.11.2026 15:00
Europas einzige Antibiotika-Produktionsstätte liegt in Tirol.
Europas einzige Antibiotika-Produktionsstätte liegt in Tirol.(Bild: ©www.peterginter.com ©peterginterphotography)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Zum „Europäischen Antibiotika-Tag“ am 18. November wird die Rolle von Sandoz Kundl betont. Es geht aber auch um den richtigen Einsatz von Antibiotika im Alltag. Jede(r) könne einen Teil dazu beitragen, dass eine gefährliche Entwicklung gestoppt wird. 

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Antibiotika gehören zu den wichtigsten Errungenschaften der modernen Medizin. Gleichzeitig nimmt die Gefahr durch antibiotikaresistente Bakterien weltweit kontinuierlich zu. Ein unnötiger, zu breiter oder unangemessen langer Einsatz von Antibiotika begünstigt diesen Prozess. Der „Europäische Antibiotikatag“ am 18. November sensibilisiert für einen verantwortungsvollen Umgang.

Zitat Icon

Antibiotika sind unverzichtbare Medikamente, deren Wirksamkeit wir auch für kommenden Generationen auf jeden Fall erhalten müssen. 

Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele 

Effizienter Einsatz in Krankenanstalten
Das Land Tirol setzt auf Information und konkrete Schritte. Dazu zählt ein neues Projekt, mit dem der Einsatz von Antibiotika in Krankenanstalten verbessert werden soll. „Tirol ist zudem in der privilegierten Situation, dass direkt vor Ort das letzte vollständig integrierte Penicillin-Werk Europas steht“, betont LH Anton Mattle (ÖVP).

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Mehr Krisenresistenz durch eigene Produktion
Es sei notwendig, „dass sich Europa möglichst unabhängig und krisenresistent aufstellt. Die fortlaufenden Investitionen von Sandoz in nachhaltige Produktionstechnologien und Innovationen stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und sichern langfristig Arbeitsplätze sowie die wirtschaftliche Entwicklung Tirols.“

Nur bei Bakterien Wirkung, nicht bei Viren
Im Hinblick auf den medizinischen Einsatz hebt LR Cornelia Hagele (ÖVP) hervor, dass Antibiotika nur dann eingesetzt werden, „wenn sie medizinisch notwendig sind – gerade bei Kindern“. Rund 80 Prozent der Infektionen, die gerade in der kalten Jahreszeit auftreten, seien viral bedingt. Hier seien Antibiotika wirkungslos.

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