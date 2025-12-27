„Das hat mir wirklich extrem weitergeholfen“

„Dass es beim Comeback gleich so gut laufen würde, hätte ich nicht geglaubt“, gesteht Biathlet Tobias Fink. Vor zwei Wochen schaffte es der Riefensberger bei seinem ersten Auftritt in der Jugend 19-Klasse im Austria-Cup in Obertilliach als Zweiter und Dritter zweimal auf das Podest, zweimal als Bester seines Jahrgangs. Was eine beeindruckende Leistung ist. Denn der Ländle-Sportler verbrachte über die Hälfte des Jahres 2025 mit Reha. Bereits in der vergangenen Saison entwickelte er immer stärker werdende Schmerzen im linken Sprunggelenk. „Es war schon länger klar, dass unbedingt etwas gemacht werden muss. Weil ich öfter umgeknackst bin, hat sich die Schutzhülle der Peroneussehne ausgeleiert. Im Langlaufschuh war es erträglich mit den Schmerzen, darum habe ich die Saison fertiggemacht“, erklärt der 17-jährige Stams-Schüler. Und das machte er auf beeindruckende Art und Weise, holte sich vier Titel bei den ÖM in der Jugend 17-Klasse, zudem die Gesamtwertung im Austria-Cup und Platz zwei in der Gesamtwertung des Alpencups.