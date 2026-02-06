Ländle-Biathlet legt die Waffen nieder

Gleich bestätigt

Und bestätigt hat sich der Youngster in seinem neuen Einsatzgebiet auch schon. Beim ersten großen Auftritt bei der Jugend-ÖM Ende Januar in Hinterstoder holte er prompt die Bronzemedaille im Sprint, Platz vier im Einzel und Gold mit der VSV-Staffel – die Erste fürs Ländle überhaupt. „Das Staffel-Gold ist sensationell! Auch Platz vier im Einzel ist besser, als ich gedacht hätte“, sagt Fink, „aber im Sprint wäre mehr gegangen. Ich habe einen taktischen Fehler gemacht, den ich in Zukunft nicht mehr machen werde. Ohne den wäre es wohl Gold geworden!“