Die Addams Family: Alles schrecklich normal

Die Welt aus Schmerz und Trauer macht großen Spaß

Freitag, der 13. war natürlich auch das perfekte Datum, um das „Grusical“ rund um die schaurig-schrullige Sippe im Stadttheater Baden erstmals auf die Bühne zu bringen. Die „Addams Family“ ist nicht nur in Serien- und Filmform Kult, auch als Musical ist diese herrliche Satire auf das Spießbürgertum ein Hit.