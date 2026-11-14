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Die Addams Family: Alles schrecklich normal

Bühne
14.11.2026 17:00
Die Addams Family in Baden mit u. a. Drew Sarich und Ann Mandrella als morbides Ehepaar.
Die Addams Family in Baden mit u. a. Drew Sarich und Ann Mandrella als morbides Ehepaar.(Bild: Lalo Jodlbauer)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost

Es ist nicht immer leicht mit der lieben Familie – auch nicht bei der ebenso gruseligen wie warmherzigen „Addams Family“, die Freitagabend die Bühne Baden eroberte.

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Freitag, der 13., über dem Friedhof erhebt sich der mächtige Blutmond – der perfekte Abend, um die Toten zum Tanz zu bitten. Zum alljährlichen Familienfest der Addams treibt es ihre Ahnen aus der Gruft. Denn „Familie ist Familie, ob tot oder lebendig“.

Die Welt aus Schmerz und Trauer macht großen Spaß
Freitag, der 13. war natürlich auch das perfekte Datum, um das „Grusical“ rund um die schaurig-schrullige Sippe im Stadttheater Baden erstmals auf die Bühne zu bringen. Die „Addams Family“ ist nicht nur in Serien- und Filmform Kult, auch als Musical ist diese herrliche Satire auf das Spießbürgertum ein Hit.

In ihrer „Welt aus Schmerz und Trauer“ tragen Gomez und sein „prachtvolles Weib“ Morticia, der mondsüchtige Onkel Fester, Wednesday und Parsley mit jeder Menge schwarzem Humor gesellschaftliche Konventionen zu Grabe.

Bei den Addams tanzen auch die Toten.
Bei den Addams tanzen auch die Toten.(Bild: Lalo Jodlbauer)

Denn Wednesday (Celena Pieper, stimmgewaltig und mit wunderbar wahnsinnigem Blick) hat sich in Sohn Lucas (Timotheus Hollweg) verliebt. So Hals über Kopf, dass ihre tiefschwarze Seele gar vom knallbunten Disneyland träumt. Aber noch mehr davon, ihren schüchternen Verlobten zu heiraten.

Bühnenbildner Sam Madwar hat ihnen dafür ein filmreifes Zuhause bereitet: Eine sinistre Villa, an deren Tür eines Tages – Achtung, jetzt wird es wirklich gruselig – die Normalität klopft. In Form der Familie Beineke.

Bis es dazu kommt, wird nicht nur das Ehepaar Addams (ideal besetzt mit dem tatsächlichen Ehepaar Ann Mandrella und Drew Sarich) auf eine harte Probe gestellt. Auch die Beinekes machen eine erstaunliche Transformation durch. Großartig, wie Missy May sich von der hausbackenen, genügsamen Ehefrau in eine lustvolle Femme fatale verwandelt.

Missy May wird von der hausbackenen Ehefrau zur Femme fatale.
Missy May wird von der hausbackenen Ehefrau zur Femme fatale.(Bild: Lalo Jodlbauer)

Im zweiten Teil finden alle in Liebe zusammen – in so viel Liebe und Balladen, dass es den Addams ein wenig das dunkle Leben und den Schwung raubt.

Zum Schluss ernten aber beide schrecklich netten Familien zurecht tosenden Applaus. Und wieder zeigt sich – normal ist eben nur eine Frage der Definition.

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