Wahl ist entschieden

Wilders abgehängt: Machtwechsel in Niederlanden

Außenpolitik
31.10.2025 13:24
Parteichef Rob Jetten hat beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden.
Parteichef Rob Jetten hat beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden.(Bild: AFP/ROBIN UTRECHT)

Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden für sich entschieden. Nach dem vorläufigen Ergebnis liegt D66-Chef Rob Jetten nun uneinholbar vor Geert Wilders und seiner PVV. Rund 13 Millionen Wahlberechtigte waren am Mittwoch aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen – nach einem zunächst engen Rennen setzte sich die D66 am Ende deutlich durch.

Damit hat Jetten die besten Chancen, der nächste Ministerpräsident der Niederlande zu werden. Er würde den parteilosen Übergangspremier Dick Schoof ablösen, der derzeit im Amt ist. Wilders, der bei der Wahl 2023 noch einen Erdrutschsieg erzielt hatte, verliert nun deutlich an Boden.

Parlament weiter stark zersplittert
Die D66 gilt als proeuropäisch, wirtschaftsliberal und klimafreundlich. Im Gegensatz dazu haben alle großen Parteien eine Zusammenarbeit mit der PVV ausgeschlossen.

Insgesamt traten bei der Wahl 27 Parteien an, sodass das Parlament weiterhin stark zersplittert bleibt. Eine Koalitionsbildung dürfte daher kompliziert werden. Das endgültige Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet, ebenso wie die Gespräche über die mögliche Regierungskoalition.

