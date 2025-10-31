Wilders abgehängt: Machtwechsel in Niederlanden

Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden für sich entschieden. Nach dem vorläufigen Ergebnis liegt D66-Chef Rob Jetten nun uneinholbar vor Geert Wilders und seiner PVV. Rund 13 Millionen Wahlberechtigte waren am Mittwoch aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen – nach einem zunächst engen Rennen setzte sich die D66 am Ende deutlich durch.