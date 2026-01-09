Niederlande bekommen neue Regierung aus Liberalen

Gemeinsam verfügen sie nur über 66 der 150 Sitze in der Zweiten Kammer des Parlaments. Die D66 hatte die Parlamentswahl gewonnen und verhandelt seit Dezember mit den beiden anderen Parteien, um eine Koalition zu bilden. Ende Jänner sollen die Gespräche abgeschlossen werden. Die neue Regierung will laut eigener Aussage mit der Opposition über eine Zusammenarbeit reden und hofft auf wechselnde Mehrheiten. „Es wird harte Arbeit (…), aber wir glauben, dass wir das können“, sagte D66-Fraktionschef Rob Jetten, der vermutlich der neue Ministerpräsident wird.