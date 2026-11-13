„Trauma Körper“: Wenn der Leib seine Form verliert

Diese Serie an Selbstporträts stellt Kurator Günther Holler-Schuster an den Beginn der Ausstellung „Trauma Körper“ in der Neuen Galerie, in der er zentrale Werke von Hannes Schwarz, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, in Kontext mit Arbeiten von Walter Pichler und Bruno Gironcoli. Was sie eint: Sie alle blicken auf den menschlichen Körper als ein Schlachtfeld der Moderne: Verwundet, fragmentiert, alternd und krank sind die Leiber, die sie zeigen – vorausgesetzt der Mensch ist überhaupt noch als solcher erkennbar und anwesend.