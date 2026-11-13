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Ausstellung in Graz

„Trauma Körper“: Wenn der Leib seine Form verliert

Steiermark
13.11.2026 11:00
Kurator Günther Holler-Schuster in der Ausstellung „Trauma Körper“ in der Neuen Galerie Graz
Kurator Günther Holler-Schuster in der Ausstellung „Trauma Körper“ in der Neuen Galerie Graz(Bild: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Schmerzhaft, aber wichtig: Die Neue Galerie Graz setzt in der Ausstellung „Trauma Körper“ zum 100. Geburtstag von Hannes Schwarz dessen Werk in Kontext mit frühen Arbeiten von Walter Pichler und Bruno Gironcoli.

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Die Veränderung ist offensichtlich: Zwischen 1939 und 1944 malt der junge Steirer Hannes Schwarz als Schüler eines NS-Elitegymnasiums eine Serie an Selbstporträts: Von makelloser Stärke wandelt sich der Blick auf sich selbst mit dem Fortgang des Krieges zu düsterem Zweifeln. Mit den Gräueln des Zweiten Weltkriegs zerbröckelt nicht nur das Selbstbild des 1926 geborenen Künstlers, sondern das Menschenbild einer ganzen Generation.

Diese Serie an Selbstporträts stellt Kurator Günther Holler-Schuster an den Beginn der Ausstellung „Trauma Körper“ in der Neuen Galerie, in der er zentrale Werke von Hannes Schwarz, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, in Kontext mit Arbeiten von Walter Pichler und Bruno Gironcoli. Was sie eint: Sie alle blicken auf den menschlichen Körper als ein Schlachtfeld der Moderne: Verwundet, fragmentiert, alternd und krank sind die Leiber, die sie zeigen – vorausgesetzt der Mensch ist überhaupt noch als solcher erkennbar und anwesend.

Venus“ (1968) von Hannes Schwarz
Venus“ (1968) von Hannes Schwarz(Bild: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek)

Bei Schwarz löst sich der Blick schon bald nach dem Krieg von der realen Anatomie, stattdessen fügt er in seiner Malerei Fleisch und Gliedmaßen zu amorphen Strukturen, die er in seiner wohl berühmtesten Serie „Gefangene Figuren“ auch noch hinter Gitter stellt. Gironcoli hingegen verleiht in seinen frühen Skulpturen wie etwa „Großer Broncetisch“ den absurden Strukturen von Macht und Gewalt Ausdruck, die diese Körper so zugerichtet haben.

Bilder voller Schmerz und Vergänglichkeit
Ein ganzer Raum ist etwa dem Bett gewidmet, das in Walter Pichlers berühmter gleichnamiger Installation von 1971 nicht mehr als Ort des Schlafs und der Ruhe gesehen wird, sondern als Schmerzensort voller scharfer Glassplitter. Auch Schwarz malt in etwa zur gleichen Zeit mehrfach das Krankenbett eines Freundes.

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Schmerz und Vergänglichkeit sind dauerhafte Begleiter in der von Schwarz geschaffenen Bildwelt. „Man wird aus dieser Ausstellung nicht glücklich rauskommen“, ist Kurator Holler-Schuster sich selbst der düster-atmosphärischen Dichte dieser Ausstellung bewusst. Zugleich sind es wichtige Arbeiten, die er darin zusammenführt, weil sie schmerzhaft aufzeigen, was fanatisch-totalitäre Regime mit unserem Menschenbild anrichten können.

Und am Ende – von Schwarz’ Schaffen und dieser Ausstellung, die noch bis 11. April zu sehen ist – gibt es dann doch einen Funken Hoffnung: In der Weite einer kargen Landschaft hat der 2014 verstorbene Künstler dann noch so etwas wie künstlerische Ruhe gefunden.

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