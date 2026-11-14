Schon wieder ein Winter zum Wundern im Burgenland

Ab 20. November verwandelt sich die Seebühne Mörbisch zum dritten Mal in eine spektakuläre Weihnachtswelt. Im Mittelpunkt steht die größte Weihnachtskrippe der Welt, die heuer mit einer neuen, eindrucksvollen Licht- und Projektionsshow zum Leben erweckt wird. Spektakuläre 3D-Effekte und bewegte Bildwelten lassen die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verschwimmen. Für besondere Gänsehautmomente sorgt das eigens komponierte Lied „Leuchtende Herzen“, gesungen von Kindern aus dem Burgenland, die auch in den Projektionen zu sehen sein werden. Eine erste Hörprobe gibt es hier bei uns!