Schon wieder ein Winter zum Wundern im Burgenland

Nur noch ein paar Tage! Die Seebühne Mörbisch und Burg Schlaining sind gerüstet für glanzvolle Winterwunder-Erlebnisse. Für Gäste aus den angrenzenden Bundesländern gibt es attraktive Anreise-Packages.
Ab 20. November verwandelt sich die Seebühne Mörbisch zum dritten Mal in eine spektakuläre Weihnachtswelt. Im Mittelpunkt steht die größte Weihnachtskrippe der Welt, die heuer mit einer neuen, eindrucksvollen Licht- und Projektionsshow zum Leben erweckt wird. Spektakuläre 3D-Effekte und bewegte Bildwelten lassen die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verschwimmen. Für besondere Gänsehautmomente sorgt das eigens komponierte Lied „Leuchtende Herzen“, gesungen von Kindern aus dem Burgenland, die auch in den Projektionen zu sehen sein werden. Eine erste Hörprobe gibt es hier bei uns!
Wer den ganzen Song und die neue Projektionsshow in voller Länge erleben möchte, sollte das Winterwunder Mörbisch am besten selbst vor Ort bestaunen!
Auch auf Burg Schlaining gibt es ein Winterwunder
Nach dem erfolgreichen Halloween-Erlebnis öffnet die Friedensburg Schlaining von 26. November bis 20. Dezember erneut ihre Tore zu einer besonderen Erlebniswelt. Hunderte Lichtskulpturen, kilometerlange Lichterketten und magische Projektionen verwandeln historische Mauern und Innenhöfe in ein leuchtendes Burgmärchen. Ritter, Zauberwesen und weihnachtliche Musik begleiten den Rundgang. Ein geheimnisvoller Burgturm, besondere Fotopoints, Kinderwerkstatt und Erlebniskino machen den Besuch ebenso abwechslungsreich wie regionale Aussteller, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten.
Shuttle-Service ab Wien, Eisenstadt, Wr. Neustadt
Wer das Auto lieber daheim stehen lassen möchte, kann beide Veranstaltungsorte bequem mit den Blaguss-Shuttles erreichen. Nach Mörbisch gibt es Verbindungen unter anderem ab Wien und Eisenstadt sowie Transfers zwischen Rust und Mörbisch.
Nach Burg Schlaining fahren samstags und sonntags Busse ab Wien und Wiener Neustadt. Kombitickets inklusive Eintritt machen die Anreise besonders unkompliziert.
Alle Infos: www.winterwunder.at
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