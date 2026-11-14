Stöger kontert Pariasek: „Wollt’s mich anbringen?“

Rangnick nicht involviert

Übrigens: Ralf Rangnick ist in den Entscheidungsprozess nicht involviert. Seine Meinung würden aber sowohl Pröll als auch Geschäftsführer Bernhard Neuhold kennen, versicherte der Teamchef. „Ich wünsche mir die bestmögliche Besetzung, die der ÖFB kriegen kann in jeder Hinsicht. Nur dann, wenn wir wirklich ‘state of the art‘ aufgestellt sind, bringt das den Verband insgesamt weiter“, so der Deutsche.