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Lacher nach ÖFB-Frage

Stöger kontert Pariasek: „Wollt’s mich anbringen?“

Fußball International
14.11.2026 23:22
Helge Payer, Peter Stöger, Josef Pröll und Rainer Pariasek (von li. nach re.)
Helge Payer, Peter Stöger, Josef Pröll und Rainer Pariasek (von li. nach re.)(Bild: Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Schmäh rennt! Nach dem wichtigen 1:0-Sieg des ÖFB-Teams gegen Irland in der Nations League sorgte Peter Stöger für Lacher im TV. Nach einer Frage bezüglich der Sportdirektor-Suche beim ÖFB konterte der Experte in Richtung ORF-Moderator Rainer Pariasek: „Wollt’s mich anbringen?“

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Die Sportdirektor-Suche beim ÖFB läuft auf Hochtouren, die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen. ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll will spätestens bis Jahresende einen Nachfolger für Peter Schöttel präsentieren, von dem sich der Fußball-Bund in einer Aufsichtsratssitzung Mitte September nach neun Jahren getrennt hatte. „Es haben sich knapp 30 Personen beworben“, berichtet Pröll, der laut eigenen Angaben die Liste der Bewerber nicht kennt, am Samstag.

Josef Pröll
Josef Pröll(Bild: Mario Urbantschitsch)

Daraufhin fragte Rainer Pariasek Peter Stöger, der zuletzt ins Spiel gebracht worden war, ob er sich beworben hatte. „Wollt’s mich anbringen? Dann sagt’s es ganz einfach“, wollte Stöger davon nichts wissen und sorgte für Lacher bei allen Beteiligten. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte der 60-Jährige klargestellt, kein Interesse am Posten zu haben. 

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Rangnick nicht involviert
Übrigens: Ralf Rangnick ist in den Entscheidungsprozess nicht involviert. Seine Meinung würden aber sowohl Pröll als auch Geschäftsführer Bernhard Neuhold kennen, versicherte der Teamchef. „Ich wünsche mir die bestmögliche Besetzung, die der ÖFB kriegen kann in jeder Hinsicht. Nur dann, wenn wir wirklich ‘state of the art‘ aufgestellt sind, bringt das den Verband insgesamt weiter“, so der Deutsche.

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