Größte Seniorenmesse im Westen öffnete die Tore

Besuch bei „Krone“-Café lohnt sich

Auch ein Besuch beim „Krone“-Café zahlt sich aus, das sich in der Halle A, Stand-Mr. 1.10. befindet. Dort gibt’s für jeden Abonnenten samt Begleitperson kostenlos eine Tasse Kaffee. Zudem kümmert sich eine Mitarbeiterin der MediaCalling um Kundenanliegen.