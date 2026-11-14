Größte Seniorenmesse im Westen öffnete die Tore

Pünktlich um 10 Uhr öffneten am Freitag die Pforten bei der Messe Innsbruck. Denn es fiel der Startschuss für die SENaktiv, Westösterreichs größte Seniorenmesse.
Vielfältige Themen von Gesundheit über Vorsorge, Bewegungen und Aktivität, Ernährung, Mode und Kosmetik, Wohnen bis hin zu Technik, digitalen Lösungen oder Reisen stehen im Zentrum des Messeangebotes. Zu den Höhepunkten zählen die Seniorenquete des Landes, das Tanzcafè, Fachvorträge und Workshops von vielen Experten, geselliges Zusammentreffen und Gesundheitschecks.
In das Messeangebot ist ebenfalls der vielversprechende Kreativbereich eingebettet. Bei den jeweiligen Ständen können die Besucherinnen und Besucher liebevoll beispielsweise gestaltete Produkte, innovative Ideen und hochwertige Materialien entdecken.
Besuch bei „Krone“-Café lohnt sich
Auch ein Besuch beim „Krone“-Café zahlt sich aus, das sich in der Halle A, Stand-Mr. 1.10. befindet. Dort gibt’s für jeden Abonnenten samt Begleitperson kostenlos eine Tasse Kaffee. Zudem kümmert sich eine Mitarbeiterin der MediaCalling um Kundenanliegen.
Die SENaktiv findet noch bis inklusive Sonntag statt. Der Eintritt ist für jeden Abonnenten gratis, die Begleitperson erhält eine Ermäßigung in der Höhe von 2 Euro (7 statt 9 Euro).
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