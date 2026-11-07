Alles über den dritten Lebensabschnitt erfahren

Vom 13. bis zum 15. November 2026 lädt die 48. SENaktiv, die größte Seniorenmesse Westösterreichs, nach Innsbruck. Auch die „Krone“ ist wieder mit einem Stand vertreten.
Diese Messe stellt einen wichtigen Treffpunkt für alle dar, die sich über Gesundheit, Vorsorge und ein aktives, selbstbestimmtes Leben im dritten Lebensabschnitt informieren möchten. Persönliche Fachberatung, aktuelle Produkte und Dienstleistungen, kostenlose Gesundheitschecks sowie ein vielseitiges Vortragsprogramm stehen im Mittelpunkt.
Begleitendes Rahmenangebot
Die Seniorenenquete des Landes Tirol, der Seniorenkongress des Tiroler Seniorenbundes und ein abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm zählen zu den Höhepunkten im begleitenden Rahmenangebot.
50-Jahr-Jubiläum
Die SENaktiv feiert heuer auch ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 1976 bietet sie Information, persönlichen Austausch und neue Perspektiven auf das Älterwerden. Rund 140 Unternehmen, Organisationen, Vereine und Institutionen präsentieren Produkte und Dienstleistungen, informieren über aktuelle Entwicklungen und stehen für Beratung zur Verfügung.
Von Gesundheit bis Finanzen
Das Angebot umfasst Themen, die für den dritten Lebensabschnitt besonders relevant sind – konkret: von Gesundheit, Ernährung und Bewegung über Vorsorge, Pflege, Wohnen und Sicherheit bis zu Finanzen, Reisen und digitalen Kompetenzen. Auch Fachvorträge werden abgehalten.
Auch das „Krone“-Café kann besucht werden
Dank der „Krone“ gibt es gratis Eintritt für Abonnenten und 2 Euro Ermäßigung für die Begleitperson (7 statt 9 Euro). Beim gemütlichen „Krone“-Café wartet auf alle Abonnenten samt Begleitung ein kostenloser Kaffee. Und ein Servicepoint steht für sämtliche Kundenanliegen zur Verfügung.
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