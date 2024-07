„Dirty“ Hering bleibt Schönbrunner Zoodirektor

Keine einzige taugliche Alternative?

Vier Männer - darunter Hering-Hagenbeck - und zwei Frauen waren nach der Ausschreibung am 13. April in die engere Auswahl für die Leitung des Schönbrunner Tiergartens gekommen, darunter auch Kandidaten aus dem Ausland. Den Ausschlag gab, so hört man aus der Kommission, dass nur Hering-Hagenbeck Erfahrung mit der Leitung eines Kategorie-A-Zoos vorweisen habe können, während die anderen Bewerber lediglich kleinere Zoos geführt oder bisher nur wissenschaftlich gearbeitet hätten. Unter diese Kategorie wären allerdings wohl auch Hering-Hagenbecks Vorgängerin Dagmar Schratter und Zoo-Legende Helmut Pechlaner gefallen.