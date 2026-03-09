Vorteilswelt
209 Tierarten weniger

„Artensterben“ im Schönbrunner Tiergarten

Wien
09.03.2026 19:00
Jahr für Jahr veröffentlicht der Schönbrunner Zoo eine Inventur seines Tierbestands. Niemand vergleicht die Berichte – die „Krone" schon.
Jahr für Jahr veröffentlicht der Schönbrunner Zoo eine Inventur seines Tierbestands. Niemand vergleicht die Berichte – die „Krone“ schon.(Bild: APA/DANIEL ZUPANC)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Seit 2016 wurden im Schönbrunner Tiergarten 209 Tierarten ausgemustert, zeigt sich bei einem Blick auf die jährlichen Inventurlisten. Offiziell begründet wird das mit Wissenschaft. Zahlen sagen anderes.

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen beeindruckend: 6239 Tiere und 502 Arten beherbergt der Tiergarten Schönbrunn derzeit. Etwas weniger beeindruckend sind die Zahlen, wenn man Fische und wirbellose Tiere wie Insekten und Korallen herausrechnet. Dann bleiben nur 2710 Tiere und 247 Arten übrig. Und endgültig ernüchternd sind die Zahlen, wenn man zehn Jahre zurückblickt.

Wien
09.03.2026 19:00
Wien
Krone Plus Logo
209 Tierarten weniger
„Artensterben“ im Schönbrunner Tiergarten
Krone Plus Logo
Caps nach Saison-Aus
„Ich hinterfrage mich jeden Tag selbst“
Großeinsatz, Stau
„Ampelanlage defekt“: Passagierzug rammt Lkw
Krone Plus Logo
Koch des Jahres
Auch in Spitzengastro „sind Gäste preissensitiv“
„War ein Unfall“
Nachbarn in Wien erschossen: 19 Jahre Gefängnis
