„Artensterben“ im Schönbrunner Tiergarten

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen beeindruckend: 6239 Tiere und 502 Arten beherbergt der Tiergarten Schönbrunn derzeit. Etwas weniger beeindruckend sind die Zahlen, wenn man Fische und wirbellose Tiere wie Insekten und Korallen herausrechnet. Dann bleiben nur 2710 Tiere und 247 Arten übrig. Und endgültig ernüchternd sind die Zahlen, wenn man zehn Jahre zurückblickt.