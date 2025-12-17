Ein „Bürgermeister-Coach“ für 5000 Euro im Monat

„Aushilfskraft“ und „Personal Coach“

Zudem habe der Berater „federführend die Koordination für das Ebnit übernommen“, darüber hinaus würde er teilweise auch einen Langzeitkrankenstand im Büro des Bürgermeisters kompensieren. Und warum zahlt den Berater die Stadt und nicht die SPÖ Dornbirn? Dazu heißt es: „Die Beratung erfolgt gegenüber dem Bürgermeister und nicht gegenüber einer politischen Partei.“ Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Opposition damit zufriedengeben wird...