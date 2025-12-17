Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel in Dornbirn

Ein „Bürgermeister-Coach“ für 5000 Euro im Monat

Vorarlberg
17.12.2025 16:50
Markus Fäßler hat einen Berater – und wegen diesem ziemlichen Ärger.
Markus Fäßler hat einen Berater – und wegen diesem ziemlichen Ärger.(Bild: Mathis Fotografie)

Der ehemalige Wahlkampfleiter von Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler ist mittlerweile dessen Berater. Die Personalie wirft Fragen auf – und bis jetzt konnte der Stadtchef diese noch nicht zufriedenstellend beantworten. 

0 Kommentare

Wie die „Krone“ berichtete, hat Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) seinen Wahlkampfmanager zum strategischen Berater gemacht – was an sich völlig legitim ist. Fragen wirft allerdings auf, dass dieser von der Stadt und nicht – wie in derartigen Fällen üblich – von der Partei bezahlt wird.

Zudem scheint der Mann ziemliche Freiheiten zu genießen – das legt zumindest ein E-Mail von Fäßler an die städtischen Mitarbeiter nahe, in welchen er diesen mitteilte, dass der Berater zwar nicht an Weisungen, sehr wohl aber an die Amtsverschwiegenheit gebunden sei und folglich auch an Sitzungen teilnehme. Eine Person mit offensichtlichem Einfluss also, allerdings ohne offizielle Funktion.

ÖVP-Stadtparteiobmann Thomas Winsauer kam die Sache jedenfalls ziemlich spanisch vor, weshalb er eine umfassende Anfrage an Fäßler stellte. Unter anderem wollte er wissen, um welches Dienstverhältnis es sich konkret handelt, was die genauen Aufgaben des Ex-Wahlkampfleiters sind, wie die Sache mit der Amtsverschwiegenheit in der Praxis funktionieren soll und wie der Job als Berater entlohnt wird.

Ein buntes Potpourri an Aufgaben
Die Beantwortung liegt nun vor: Demnach erfolgte die Beauftragung des Beraters „auf Basis eines befristeten und jederzeit kündbaren Werkvertrages“, in welchem auch die Verpflichtung zur Geheimhaltung festgeschrieben sei. Das jährliche Arbeitspensum ist mit 960 Stunden fixiert, pro Stunde erhält der Berater 62,5 Euro – macht im Monat 5000 Euro, die Mehrwertsteuer noch nicht mitgerechnet. Er berät den Bürgermeister strategisch und inhaltlich, bereitet Entscheidungen und Argumentationen vor, bewertet Themen und Einladungen, entwickelt Kommunikationskonzepte und widmet sich der Organisationsstruktur und Abläufen.

„Aushilfskraft“ und „Personal Coach“ 
Zudem habe der Berater „federführend die Koordination für das Ebnit übernommen“, darüber hinaus würde er teilweise auch einen Langzeitkrankenstand im Büro des Bürgermeisters kompensieren. Und warum zahlt den Berater die Stadt und nicht die SPÖ Dornbirn? Dazu heißt es: „Die Beratung erfolgt gegenüber dem Bürgermeister und nicht gegenüber einer politischen Partei.“ Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Opposition damit zufriedengeben wird...

Porträt von Emanuel Walser
Emanuel Walser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dornbirn
SPÖÖVP
Bürgermeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 9°
Symbol bedeckt
Bludenz
1° / 8°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 7°
Symbol bedeckt
Feldkirch
0° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
382.986 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.688 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.545 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Vorarlberg
Stadt Dornbirn:
Wirtschaftliche Krise, aber stabiles Budget
Heli-Einsatz
Kletterer stürzte in Vorarlberg in die Tiefe
Wirbel in Dornbirn
Ein „Bürgermeister-Coach“ für 5000 Euro im Monat
Spezielle Mission
Victoria Olivier „verlängerte“ in St. Moritz
Karriereende drohte
ÖSV-Girl rast nach Verletzungspause aufs Podest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf