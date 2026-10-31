Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Mélenchon dabei

Frankreich: Hunderttausende zu Protesten erwartet

Ausland
31.10.2026 17:06
In Frankreich rechnen die Behörden mit mehreren Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern ...
In Frankreich rechnen die Behörden mit mehreren Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den Protesten am Samstag.(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreichs Großstädten haben sich am Samstag Menschen zu großen Demonstrationszügen getroffen. Die Behörden erwarten mehrere Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer - wie schon bei früheren Kundgebungen. Bis 14 Uhr gab es landesweit 27 Festnahmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu den Protesten hatten Gewerkschaften, Schüler- und Studierendenorganisationen sowie die Gelbwesten-Bewegung aufgerufen. Demonstriert wird – wie am heutigen Samstag auch in Deutschland und Österreich – erneut gegen hohe Lebenshaltungskosten und marode Schulen. Auch der Präsidentschaftskandidat der Linken, Jean-Luc Mélenchon, mischte sich in Paris unter die Demonstrantinnen und Demonstranten. An den Kundgebungen am Vormittag nahmen laut dem französischen Innenministerium landesweit 15.000 Menschen teil.

„Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Lage im gesamten Staatsgebiet insgesamt ruhig zu sein, ohne nennenswerte Zwischenfälle“, hieß es. Zu ersten Einsätzen von Tränengas kam es am Samstagnachmittag in Lyon. In Paris und anderen Städten waren die Demonstrationsrouten aufgrund befürchteter Gewalt gegen öffentliche Gebäude und Plünderungen von Geschäften aus dem Zentrum heraus an den Stadtrand verlegt worden. „Wir werden heute auf der Straße sein und wir werden unsere Forderungen durchsetzen, ganz gleich, wo wir sind“, schrieb die Studierendenorganisation Unef auf der Plattform X.

Lesen Sie auch:
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Angst-Nacht Halloween
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
31.10.2026
„Gen Z regelt“
Proteste in 30 deutschen Städten haben begonnen
31.10.2026
„Habe Sachen gefunden“
Plünderungen in Frankreich: Erste Urteile
21.10.2026

„Äußerst beunruhigende Aufrufe“
Am geschichtsträchtigen Place de la Bastille in Paris forderte die Polizei zu Mittag Protestierende auf, den Platz zu räumen. Der französische Innenminister Laurent Nuñez hatte zuvor von einem Tag mit „sehr großem Risiko“ gesprochen. Es gebe äußerst beunruhigende Aufrufe zu Plünderungen und Ausschreitungen, sagte er. Behörden halten es für möglich, dass das Halloween-Fest am selben Tag Gelegenheit dazu bieten könnte, sich zu maskieren und in der Form Straftaten zu begehen. 

In mehreren Städten wurden Ausgangsbeschränkungen verhängt, etwa für bestimmte Orte oder für Minderjährige. Frankreichweit sind ungefähr 70.000 Polizeikräfte an dem dritten großen Protesttag der Bewegung im Einsatz. Der erste landesweite Protesttag hatte am 17. Oktober stattgefunden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
31.10.2026 17:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf