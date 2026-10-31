Frankreich: Hunderttausende zu Protesten erwartet

„Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Lage im gesamten Staatsgebiet insgesamt ruhig zu sein, ohne nennenswerte Zwischenfälle“, hieß es. Zu ersten Einsätzen von Tränengas kam es am Samstagnachmittag in Lyon. In Paris und anderen Städten waren die Demonstrationsrouten aufgrund befürchteter Gewalt gegen öffentliche Gebäude und Plünderungen von Geschäften aus dem Zentrum heraus an den Stadtrand verlegt worden. „Wir werden heute auf der Straße sein und wir werden unsere Forderungen durchsetzen, ganz gleich, wo wir sind“, schrieb die Studierendenorganisation Unef auf der Plattform X.