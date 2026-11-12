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Dritter Fall der Woche

Wieder Bankomatkarte aus Auto gestohlen

Kärnten
12.11.2026 20:48
Handtasche samt Geldbörse im offenen Auto: Das macht es Kriminellen leicht. Symbolbild
Handtasche samt Geldbörse im offenen Auto: Das macht es Kriminellen leicht. Symbolbild(Bild: Krone (Symbolfoto))
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Einer lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere stiehlt Bankkarten. Die PIN-Codes wurden wohl zuvor ausgespäht. Bereits zu drei derartigen Diebstählen ist es diese Woche in Kärnten gekommen.

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Diese Woche treiben zwei bislang unbekannte männliche Täter auf Parkplätzen ihr Unwesen; nun ist es bereits zum dritten Diebstahl einer Bankkarte gekommen! Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bezirk Villach-Land war aus dem geöffneten Kofferraum des Wagens einer 68-Jährigen eine Kreditkarte sowie eine Bankomatkarte entwendet worden.

Die Vorgehensweise war in allen drei Fällen gleich: Während einer der Täter das potenzielle Opfer in ein Gespräch verwickelte und dadurch ablenkte, wurde der zweite Täter zum Dieb. In dem Fall durchsuchte er die im Kofferraum abgelegte Handtasche und entnahm daraus die beiden Bankkarten.

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Auf Parkplätzen
Einer lenkt ab, einer stiehlt Bankomatkarten
11.11.2026

In weiterer Folge wurden mit den gestohlenen Karten mehrere Einkäufe getätigt. Die Kriminellen mussten also zuvor die PIN-Codes ausspioniert haben. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Velden ermittelt.

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