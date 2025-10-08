„Ich bin schuldig. Bestrafen Sie mich!“

Was mit den Uhren passierte? „Die sind wohl irgendwie verloren gegangen.“ Und das Geld? „Ich hab mich ordentlich eingekleidet und bin ins Casino.“ Ein teurer Ausflug, denn von der Beute ist laut Angaben des Kriminellen nichts geblieben. Als die Richterin nachhakt, verheddert er sich allerdings in seinem eigenen Lügennetz. Vom BMW für 30.000 Euro, den er bar bezahlt hat, will er nichts wissen: „Ich hab gar kein Auto!“ Doch der Händler schwört das Gegenteil, der Wagen soll auf die Ex-Freundin zugelassen worden sein.