Zentrum für Zuckerkranke eröffnet im Frühjahr

Diabeteszentrum im Schülerwohnheim

In Stockerau entwickelte sich in den letzten Jahren eine dieser Ambulanzen als Speerspitze mit geballtem Know-how. Dort wird nun auch das erste neue Diabeteszentrum des Landes – im Erdgeschoß des Schülerwohnheims der Landesberufsschule neben dem Spital – im ersten Quartal 2027 eingerichtet. Bis 2030 sollen auch zwei weitere Zentren in Mödling und Melk folgen.