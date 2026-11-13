Zentrum für Zuckerkranke eröffnet im Frühjahr

Im Frühjahr 2027 soll für Diabetiker in Niederösterreich die erste neue „Anlaufstelle“ in Stockerau eröffnen. Das entlastet die Spitalsambulanzen und soll Abläufe für das komplexe Krankheitsbild verbessern. Weitere Zentren sind bis 2030 geplant.
Bis zu 150.000 an Diabetes Mellitus erkrankte Menschen soll es in Niederösterreich bereits geben. Bis 2045 wird bundesweit erwartet, dass die Zahl noch um weitere elf Prozent ansteigt. Zuckerkranke sollten vierteljährlich zur Kontrolle kommen, wofür bisher in NÖ Diabetes-Ambulanzen in Spitälern dienen.
Diabeteszentrum im Schülerwohnheim
In Stockerau entwickelte sich in den letzten Jahren eine dieser Ambulanzen als Speerspitze mit geballtem Know-how. Dort wird nun auch das erste neue Diabeteszentrum des Landes – im Erdgeschoß des Schülerwohnheims der Landesberufsschule neben dem Spital – im ersten Quartal 2027 eingerichtet. Bis 2030 sollen auch zwei weitere Zentren in Mödling und Melk folgen.
Komplexe Krankheit
„Wer mit Diabetes lebt, muss jeden Tag auf vieles achten“, unterstreicht Landesrat Martin Antauer die hohe Komplexität der Krankheit, für die man Fachleute benötige. „Stockerau verfügt bereits über umfassende Erfahrung in der Versorgung der Zuckerkranken. Im neuen Zentrum greifen Untersuchung, Behandlung und Beratung ineinander, sodass die Patienten individuell abgestimmte Betreuung erhalten. Gleichzeitig entlasten wir dadurch unsere Spitalsambulanzen“, sieht Landesrat Anton Kasser klare Vorteile.
Bis zu 16.000 Patientenkontakte pro Jahr
Verbleibende Bereiche der Stoffwechselambulanz sind Endokrinologie, Fettstoffwechsel, Schilddrüse und Adipositas. Das Behandlungsspektrum der Ambulanzen bleibe unverändert. Vor allem für Typ 1-Diabetiker soll das neue Zentrum in Stockerau „Anlaufstelle“ sein, heißt es auf Anfrage. Ziel sei es vorerst, 8000 Patientenkontakte pro Jahr zu ermöglichen. In weiterer Folge will man auf maximal 16.000 Kontakte pro Jahr aufstocken.
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