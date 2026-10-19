Grundwasserstände sind alarmierend niedrig

Greenpeace hat die Grundwasserstände in den Bundesländern ausgewertet – die Daten sprechen eine deutliche Sprache. Auch in Vorarlberg sind die Pegel extrem niedrig. Daran hat auch der Regen der vergangenen Tage nichts geändert.
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die gesamte Messgeschichte von 227 Grundwasser-Messstellen in ganz Österreich ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen den Ernst des heurigen Dürrejahrs: Während rund die Hälfte der Grundwasserpegel so niedrig liegen wie Mitte Oktober noch nie, verzeichnen 36 der 227 Messstellen sogar den niedrigsten Stand seit Messbeginn. Auch Vorarlberg ist betroffen, so zeigen die Wasserstände in Feldkirch Altenstadt und Feldkirch Nofels die tiefsten Werte in der gesamten bisherigen Messgeschichte.
Abgabe für Großverbraucher?
Zudem liegen die Pegel bei rund drei Viertel der Messstellen im Ländle derzeit so niedrig wie Mitte Oktober noch nie zuvor. Als Reaktion auf dieses dramatische Bild fordert Greenpeace von Bundesminister Totschnig eine nationale Wasserstrategie sowie eine Abgabe von 10 Cent pro Kubikmeter Grundwasser für Großverbraucher aus der Industrie. Die Einnahmen sollen dann zweckgebunden direkt in ein „dürrefittes Trinkwassersystem fließen“. Zudem will Greenpeace beim Wasserentnahme-Register den Druck erhöhen. Dass diese nämlich erst im Jahr 2032 den Vollausbau erreichen soll, ist in Anbetracht der dramatischen Dürresituation „viel zu langsam“. Greenpeace fordert eine vollständige Einführung schon ab dem Jahr 2029.
Wasserkraft-Branche muss umdenken
Ebenfalls mit den Wasserständen beschäftigten sich die Teilnehmer eine Tagung zum Thema Kleinwasserkraft, die vergangene Woche in Feldkirch über die Bühne ging. Auch dort waren die ausgebliebenen Niederschläge der letzten Monate ein großes Thema. Susanne Drechsel von Geosphere Austria stellte Klimaszenarien und deren mögliche Auswirkungen auf die Kleinwasserkraft vor.
Besonders im Sommerhalbjahr würden Trockenperioden zunehmen, der Norden und Osten Österreichs sei dabei aber stärker betroffen als der Westen. Niederschlag werde in Zukunft zudem noch variabler: „Ausreißer sowohl nach oben und unten werden größer, und jene nach unten werden häufige“, meinte sie. Für die Kleinwasserkraft bedeute das verstärkte Anpassungsmaßnahmen. Dass lokal und zeitweise etwas weniger Strom produziert werden würde, sei jedoch wahrscheinlich.
Ein Argument für weniger Ausbau sei das jedoch nicht, im Gegenteil: „Die Klimaszenarien sind ein Auftrag zum Handeln, nicht zum Abwarten. Mit Modernisierungen, Effizienzsteigerungen und neuen Anlagen kann die Kleinwasserkraft ihren Beitrag auch unter veränderten Bedingungen leisten“, zeigte sich Paul Ablinger, Geschäftsführer des Vereins Kleinwasserkraft Österreich, überzeugt.
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