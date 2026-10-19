Grundwasserstände sind alarmierend niedrig

Abgabe für Großverbraucher?



Zudem liegen die Pegel bei rund drei Viertel der Messstellen im Ländle derzeit so niedrig wie Mitte Oktober noch nie zuvor. Als Reaktion auf dieses dramatische Bild fordert Greenpeace von Bundesminister Totschnig eine nationale Wasserstrategie sowie eine Abgabe von 10 Cent pro Kubikmeter Grundwasser für Großverbraucher aus der Industrie. Die Einnahmen sollen dann zweckgebunden direkt in ein „dürrefittes Trinkwassersystem fließen“. Zudem will Greenpeace beim Wasserentnahme-Register den Druck erhöhen. Dass diese nämlich erst im Jahr 2032 den Vollausbau erreichen soll, ist in Anbetracht der dramatischen Dürresituation „viel zu langsam“. Greenpeace fordert eine vollständige Einführung schon ab dem Jahr 2029.