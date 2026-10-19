Wertvolle Pokémon-Karten aus Spielraum gestohlen

Vier wertvolle Trainerkarten fehlen

Wie die Betreiber am Montag auf Instagram mitteilten, stehen für die letzten vier Termine nur noch drei statt sieben Trainerkarten zur Verfügung. Sollten die gestohlenen Karten wieder auftauchen, werden sie entweder doch noch bei der Schatzsuche eingesetzt oder später unter den Teilnehmern verlost.