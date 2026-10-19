Wertvolle Pokémon-Karten aus Spielraum gestohlen

Eigentlich sollten Pokémon-Fans in Wien noch zwei Wochenenden lang auf große Schatzsuche gehen. Doch jetzt macht ein Einbruch den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Unbekannte haben mehrere wertvolle Sammelkarten gestohlen, die eigentlich als Preise vorgesehen waren.
Seit Mitte September veranstaltet das Sammelkartengeschäft SpielRaum Wien die Aktion „Geo catch ’em all!“. Dabei können Pokémon-Fans in Wien versteckte Pokébälle suchen und mit etwas Glück wertvolle Sammelkarten gewinnen. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: In der Nacht auf Samstag wurde in das Geschäft eingebrochen.
Vier wertvolle Trainerkarten fehlen
Wie die Betreiber am Montag auf Instagram mitteilten, stehen für die letzten vier Termine nur noch drei statt sieben Trainerkarten zur Verfügung. Sollten die gestohlenen Karten wieder auftauchen, werden sie entweder doch noch bei der Schatzsuche eingesetzt oder später unter den Teilnehmern verlost.
Schatzsuche geht trotzdem weiter
Die gute Nachricht für alle Pokémon-Fans: Die besonders wertvollen Karten von Glurak, Pikachu und Turtok sind vom Einbruch nicht betroffen. Die Schatzsuche findet deshalb wie geplant an den kommenden beiden Wochenenden jeweils Freitag und Samstag ab 15 Uhr statt.
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