General: “The hybrid phase will be followed by a war phase”

How safe are we in an emergency? General Harald Vodosek, Chief of the General Staff of the Austrian Armed Forces since early October and thus the country’s highest-ranking officer, speaks with krone.tv podcaster Gerald Fleischmann on “Message Macht Medien” about hybrid warfare, Russian sabotage, possible sleeper cells, and the threat of cyber and drone attacks. He explains what would happen in the event of a blackout and where the limits of neutrality lie. He also discusses disinformation and the changing security situation in Europe.