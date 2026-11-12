After many rumors
Formula 1 team announces driver lineup
Now it’s official: Arvid Lindblad and Liam Lawson will remain in the Racing Bulls’ cockpits for the 2027 season! The team confirmed this on Thursday. The decision brings clarity after weeks of speculation.
There has been a lot of speculation in recent weeks, particularly about Lawson’s future. With 89 points, the 24-year-old has actually made a strong case for himself, yet just a few days ago, a split still seemed like a plausible option.
Setback After Red Bull Stint
However, there had been repeated internal criticism within the team that the youngster’s development was not progressing as quickly or in the direction the team had hoped. In particular, the failed experiment at Red Bull dealt a significant blow to his career.
After discussions, however, the team leadership led by Team Principal Alan Permane has decided to stick with the New Zealander and will therefore continue to rely on his services next season. Now he—just like his teammate Lindblad, whose position is secure—can head into the season finale with peace of mind.
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