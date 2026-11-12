Suspect in Custody
Ex-Girlfriend (45) Locked Up and Raped
Horrifying incident in Vienna: A 45-year-old woman is alleged to have been locked up, beaten, and raped by her ex-boyfriend in her apartment for two days. The 32-year-old man was arrested.
The 45-year-old filed a report at a Vienna police station on Wednesday. She stated that her 32-year-old ex-boyfriend had most recently stayed at her apartment in Favoriten for several days. He is then alleged to have locked her up, beaten her, and raped her for two days. When the two went shopping together, the woman managed to escape.
The police immediately launched a manhunt for the suspect. Shortly thereafter, the Serbian citizen was stopped in his car and arrested. He had a blood alcohol level of approximately one per mille, and his driver’s license was subsequently revoked.
A restraining order prohibiting the suspect from entering the victim’s residence or approaching her, as well as a temporary weapons ban, were issued. The man has not yet been questioned. He is currently in custody.
Get help!
The Vienna Police are the point of contact for people who witness violence or are victims of violence themselves. The police emergency hotline can be reached at any time by dialing 133. The Crime Prevention Division of the Vienna State Criminal Police Office also offers personal counseling via the hotline at 0800 216346
Other points of contact:
- Women’s Helpline: 0800 222 555
- Vienna Intervention Center/Violence Protection Center: 0800 700 217
- Victim Emergency Hotline: 0800 112 112
- Emergency Hotline of the Association of Vienna Women’s Shelters: 05 77 22
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