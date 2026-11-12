Ex-Girlfriend (45) Locked Up and Raped

The Vienna Police are the point of contact for people who witness violence or are victims of violence themselves. The police emergency hotline can be reached at any time by dialing 133. The Crime Prevention Division of the Vienna State Criminal Police Office also offers personal counseling via the hotline at 0800 216346



Other points of contact:

Women’s Helpline: 0800 222 555

Women’s Helpline: 0800 222 555 Vienna Intervention Center/Violence Protection Center: 0800 700 217

Vienna Intervention Center/Violence Protection Center: 0800 700 217 Victim Emergency Hotline: 0800 112 112

Victim Emergency Hotline: 0800 112 112 Emergency Hotline of the Association of Vienna Women’s Shelters: 05 77 22