Flight After Stop
Car Chased by Police Crashes Into Store
A massive crash shook a grocery store in St. Florian near Linz on Thursday morning. A car had smashed through the front door. The driver had fled after being stopped by the “Puma” police unit.
Here’s what happened: Officers from the “Puma” immigration and border police unit attempted to stop and check a suspicious driver on Thursday morning. However, the man stepped on the gas and fled.
The police officers gave chase. After the fleeing driver entered a roundabout near Sankt Florian at high speed, he apparently lost control of his car.
Driver Injured
The car veered off the road and crashed into a nearby supermarket, smashing through the glass entrance door. Fortunately, no customers were injured. The driver sustained minor injuries in the crash.
The police officers arrested the man and, after he received first aid from emergency responders, took him to the Enns Police Station. The exact circumstances behind his flight are currently under investigation. Firefighters removed the wreckage of the car.
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