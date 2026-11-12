Chocolate Advent Calendars: 13 Sweet Classics Put to the Test

Auf die bewährte dreieckige Gestaltung setzt Toblerone. Auf weihnachtliche Motive wird auch hier nicht verzichtet. Was man bekommt, sieht man auch auf den spätestens zweiten Blick. Die 24 Türchen sind jeweils mit Toblerone Mini-Schokoladen gefüllt – in vier Geschmacksrichtungen. Für jeden Schokofan sollte etwas dabei sein – neben der klassischen Schweizer Milchschokolade gibt es weiße und dunkle Schoko sowie Milchschokolade mit gesalzenen, karamellisierten Mandeln.