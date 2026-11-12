For Young and Old
Chocolate Advent Calendars: 13 Sweet Classics Put to the Test
Let a little piece of chocolate melt on your tongue every day: During the Christmas season, that’s officially allowed. The “Krone” newspaper’s panel of sweet-tooth judges tested 13 different chocolate Advent calendars for you—and evaluated their taste, appearance, and value for money to the best of their knowledge and belief.
Local supermarkets are currently stocked with a wide variety of chocolate Advent calendars: Virtually every major brand has launched its own product. And you can also order countless varieties online. Advent calendars have been available since October 8 at the online supermarket Gurkerl.at, for example. Currently, you can choose from over 40 varieties here.
So far, the Milka Naps calendar has been the best seller at Gurkerl.at, but the other Milka Advent calendar varieties, as well as products from kinder and Ferrero, have also been ordered frequently.
Many shoppers wait until the last minute
However, the big rush for chocolate calendars is likely still to come. As last year’s figures show, about half of the calendars were purchased between November 3 and 23. The last week of November alone accounted for 31 percent. The busiest days were Black Friday and even December 1, when the first door was already open! So there’s still plenty of time to make a choice.
We can only hope that our big test will really help you decide on one of the many chocolate Advent calendars. But we guarantee that your mouth will water as you read:
Milka ist einfach ein Klassiker im Schoko-Segment – und so zählen auch die Adventkalender für viele Familien zur Weihnachtstradition. Es gibt verschiedene Varianten für Erwachsene wie auch für Kinder. Dementsprechend reicht auch das Design von klassisch elegant bis zu liebevoll verspielt.
„Jeder Kalender erzählt seine eigene weihnachtliche Geschichte“, heißt es dazu seitens Mondelez. Die Designs reichen vom stimmungsvollen Weihnachtsdorf mit Christbaum über den Weihnachtsmann auf seinem Schlitten hin zum detailreichsten Kalender, der eine Weihnachtsmarkt-Szenerie mit Karussell und Festzelt zeigt.
Hinter den Türchen verstecken sich je nach Produkt köstliche Feine Kugeln, Alpenmilchschokolade mit Milchcremefüllung, oder der klassische Naps, den uns Oma schon immer gern geschenkt hat.
Bewertung:
Geschmack: 5 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
Bei Lindt steht man vor der Qual der Wahl. Denn bei optischer Vielfalt lässt sich der Schweizer Schokoladenhersteller nicht lumpen. Vom kleinen „Teddy“-Kalender zum Aufstellen, über den „Lindt Adventmarkt“-Kalender zum Aufklappen hin zum großen „Wichtelzauber“-Kalender ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Apropos Geschmack: Hinter den Türchen erwartet Schokotiger je nach Produkt eine bunte Vielfalt an Schokolade-Kreationen – wie die bekannten Hohlfiguren, Lindor-Schokokugeln oder Excellence-Tafeln im Mini-Design.
Bewertung:
Geschmack: 4+ von 5
Optik: 5 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
Der „Best of Adventkalender“ ist ein süßer Begleiter für Erwachsene durch die Weihnachtszeit. Der Kalender – der auch in einer veganen Variante erhältlich ist – ist gefüllt mit einer Vielzahl an handgeschöpften Schokoladen, Bio-Pralinen, Trinkschokoladen und weiteren delikaten Überraschungen.
Die Variationen – die durchwegs alkoholfrei sind – fallen dabei in typischer Zotter-Manier teils recht verrückt aus. Das mag nicht jeder ... Die Schokolade stammt aus fairem Handel und ist in Bioqualität – das schlägt sich auch deutlich im Preis nieder.
Bewertung:
Geschmack: 3+ von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Design für Groß, aber auch Klein bietet Heindl mit gleich zwei Varianten des Adventkalenders: Die erste Variante im verspielten Nordic-Folk-Design hält 24 Schokokugeln in acht verschiedenen Sorten bereit.
Die zweite Variante mit einem klassisch-idyllischen Winterdorf enthält Pralinen aus feinster Vollmilchschokolade in fünf verschiedenen Sorten. Geschmacklich darf man die typische „Üppigkeit“ erwarten, für die Heindl bekannt ist. Die Zutaten sind hochwertig und der Kakao ist zu 100 Prozent Fairtrade-zertifiziert. Ausgesprochen fair ist in Anbetracht dessen auch Preis.
Bewertung:
Geschmack: 5 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
„Count days, not Carbs“ – unter dem Motto „Zähle die Tage, nicht die Kohlenhydrate“ bringt auch NEOH einen Adventkalender auf den Markt. Gefüllt ist der herzig illustrierte Kalender mit dem breiten Sortiment der zuckerfreien Nasch-Alternative. Neben klassischer Schokolade sind auch diverse Riegel in Originalgröße hinter den Türchen versteckt.
Geschmacklich unterscheiden sich die Produkte freilich von den klassischen Zuckerbomben. Kalorien werden hier gespart, Kosten allerdings nicht: Der Preis des Kalenders ist auf den ersten Blick gesalzen, der Inhalt im Vergleich zu den anderen Produkten aber durchaus üppig.
Bewertung:
Geschmack: 3+ von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Der Countdown-Kalender von Tony‘s versteckt hinter seinen 24 Türchen zehn verschiedene Sorten in allen Farben des Tony‘s Regenbogens. Die Stückchen sind in kleinen Probiergrößen gehalten.
Für jeden Tag gibt es außerdem eine kleine Botschaft. Tony‘s bezieht nur Fairtrade-zertifzierten Kakao und setzt sich gegen Ausbeutung in der Kakaoindustrie ein. Optisch spricht der Kalender ein eher jüngeres Publikum an, geschmacklich werden aber auch erwachsene Naschkatzen abgeholt.
Bewertung:
Geschmack: 4 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Auf die bewährte dreieckige Gestaltung setzt Toblerone. Auf weihnachtliche Motive wird auch hier nicht verzichtet. Was man bekommt, sieht man auch auf den spätestens zweiten Blick. Die 24 Türchen sind jeweils mit Toblerone Mini-Schokoladen gefüllt – in vier Geschmacksrichtungen. Für jeden Schokofan sollte etwas dabei sein – neben der klassischen Schweizer Milchschokolade gibt es weiße und dunkle Schoko sowie Milchschokolade mit gesalzenen, karamellisierten Mandeln.
Wer Toblerone mag, kommt jedenfalls auf seine Kosten. Das Format des Adventkalenders hebt sich außerdem von seinen meist rechteckigen Mitstreitern ab.
Bewertung:
Geschmack: 4 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Zweifelsfrei auf Kinder zugeschnitten ist der Adventkalender von Smarties – kunterbunt mit Weihnachtsdorf, Christbaum, Weihnachtsmann und Rentier, inklusive 3D-Effekt am oberen Rand. Hinter jedem Türchen warten aber nicht allein die bekannten bunten Dragees. Vielmehr sind die Schokolinsen in Figuren und Gesichter aus Milchschokolade eingebettet. Am 24. Dezember erwartet kleine Naschkatzen ein Highlight mit einer speziellen Überraschung.
Der Kalender kommt ganz ohne Plastik aus, der Kakao ist zu 100 Prozent nachhaltig erzeugt.
Bewertung:
Geschmack: 3 von 5
Optik: 5 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Ein hierzulande wohl weniger bekanntes Exemplar ist der Schoko-Kalender von Valrhona: Hinter den 24 Türchen verbergen sich feine Schokoladen und Pralinen. Eine Kostprobe ergab: geschmacklich absolute Spitzenklasse.
Die schlichte Verpackung wurde von der Künstlerin Safia Quares illustriert – sie wollte Genuss, Eleganz und Weihnachtszauber verbinden. Der Kalender bietet sich als außergewöhnliches Geschenk für Erwachsene an, befindet sich preislich aber schon in der Luxusklasse.
Bewertung:
Geschmack: 5+ von 5
Optik: 3 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
Etwas mehr als ein halbes Kilogramm bringt der Adventkalender im Nutella-Glas-Design auf die Waage – also ein kleines Schwergewicht. Hinter den Türchen verbirgt sich einerseits ein Mix aus diversen Nutella-Produkten wie nutella B-ready oder nutella biscuits.
Das ist jedoch nicht alles. Auch besondere Überraschungen warten hinter so manchem Türchen – etwa Weihnachtssocken, ein Kartenspiel und ein Gewinncode für ein weihnachtliches Gewinnspiel. Für Nutella-Fans bestimmt die richtige Wahl.
Bewertung:
Geschmack: 5 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5 von 5
Die beiden 3D-Adventkalender von kinder sind in jedem Fall ein echter Hingucker – einmal als Häuschen, einmal als Lokomotive mit Waggon im gewohnt bunten weihnachtlichen Design. Naschkatzen finden hinter den Türchen eine Vielfalt an Süßigkeiten vor, wie Hohlfiguren, Schoko-Bons oder Überraschungseier.
Optisch werden durch die bunt gestalteten Kalender in erster Linie die kleinen Leckermäulchen angesprochen. Das 3D-Design hebt sich allerdings deutlich von den anderen süßen Kalendern ab.
Bewertung:
Geschmack: 5 von 5
Optik: 5 von 5
Preis/Leistung: 5 von 5
Gesamtnote: 5+ von 5
Eher für die Großen gedacht ist der Adventkalender Ferrero Collection Grand Assortment – zumindest, was die optische Gestaltung betrifft. Kein großes Geheimnis wird um den süßen Inhalt des Kalenders gemacht: Neben einer Winterlandschaft mit Weihnachtsbaum bei Nacht sind im unteren Bereich die Ferrero-Kugeln abgebildet.
Neben den Klassikern – acht Ferrero-Rocher- und acht Raffaelo-Kugeln – ergänzen weitere Varianten, darunter auch eine neue Geschmacksrichtung, das Kalendersortiment.
Bewertung:
Geschmack: 4 von 5
Optik: 3 von 5
Preis/Leistung: 4 von 5
Gesamtnote: 3+ von 5
Sie wecken Kindheitserinnerungen, genauso wie die bunten Schokoschirmchen: Der Katzenzungen-Adventkalender zählt zu den echten Klassikern. Wiedererkennungswert? Groß, denn die zwei bekannten, getigerten Samtpfötchen auf der Packung wurden in Geschenkpäckchen gesetzt, aufs Köpfchen gab’s eine Weihnachtsmütze.
Auch am Inhalt wurde nichts geändert. Hinter den Türchen verbergen sich 24 köstliche Katzenzungen – Variationen gibt es allerdings keine, das gibt Punktabzug. Auf jedem Türchen erwartet Schokomäulchen dafür noch ein kleines Quiz. Ein Memory-Spiel, das das frühere Aussehen der kultigen Packungen zeigt, zum Ausschneiden macht die Verpackung noch weiter verwendbar. Geschmacklich kommen Kleine wie auch Große auf ihre Kosten.
Bewertung:
Geschmack: 4 von 5
Optik: 4 von 5
Preis/Leistung: 3 von 5
Gesamtnote: 4 von 5
For us, there’s a clear winner: The delightfully and creatively designed Advent calendars from kinder win us over with more than just their looks. The variety of products included, paired with the fair price, leaves no room for doubt in our minds. But the calendars from Milka are also always a good choice for little sweet tooths.
For adults, we recommend the Advent calendars from Lindt and Heindl. Here you’ll find high-quality chocolate elegantly packaged.
If you’re looking for a less traditional option for chocolate lovers of all ages, the Nutella Advent calendar is your best bet.
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