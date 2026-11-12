Firefighting Operation
Attic in Town Center Goes Up in Flames
A firefighting operation lasting several hours kept multiple fire crews busy in Weyer overnight into Thursday. A house in the town center was on fire; the blaze had broken out on the upper floor. The cause of the fire is still under investigation.
Shortly before midnight on Wednesday, a major emergency alert was issued for fire departments in the greater Weyer area. Ten teams with 120 firefighters were called to the town center for a firefighting operation.
A residential building was on fire; the blaze had apparently started in the attic and spread rapidly.
The firefighting operation was difficult, but the firefighters managed to prevent the fire from spreading to neighboring houses. Fortunately, no one was injured. However, the property damage to the affected building is likely to be enormous. The exact cause of the fire is still under investigation.
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