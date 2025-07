Deutsche meldet sich emotional aus Krankenhaus

Anschließend habe sie sich verirrt. Wilga reiste zu dem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren durch Australien und finanzierte sich den Trip teils durch Arbeit in Minen. „Der Gedanke an all die Menschen, die an mich geglaubt, nach mir gesucht und weiter für mich gehofft haben, gab mir in meinen dunkelsten Momenten die Kraft, weiterzumachen“, sagte die 26-Jährige.