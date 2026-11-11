Is 7,000 euros too much for a large Syrian family?

“Krone”: Madam President, you’ve been in office for 100 days now. Have you been able to clean up all the political mess left behind by your predecessor, Walter Ruck?

Margarete Kriz-Zwittkovits: I’ve already been able to work through a great deal. My goal is to be there for the businesses. First, I returned the offices that had been the subject of criticism—namely, the one at the Schloss Hernstein seminar hotel and the one on Stubenring. A new code of conduct will be finalized next week. At Wiener Wirtschaftsholding, which holds real estate investments, I’ve established a supervisory board. We’ve already nominated the people who will serve on it, but I can’t name them yet.