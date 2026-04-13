Justin Bieber: Kuriose Show zum Bühnen-Comeback

Duett mit jüngerem Ich

Zwischendurch spielte er frühere Musikvideos und alte Internetclips ein, sang stellenweise mit seinem jüngeren Ich im Duett und holte Gäste wie Wizkid, Tems, The Kid Laroi, Dijon und Mk.gee auf die Bühne. Dabei tauchte auf Leinwänden zeitweise auch ein Clip aus seinen frühen Jahren auf, in dem Bieber gegen eine Glasscheibe läuft, wie RTL auf seinem eigenen Instagram-Account postete.