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Justin Bieber: Kuriose Show zum Bühnen-Comeback

Society International
13.04.2026 09:54
Justin Bieber feierte beim Coachella-Festival sein Bühnen-Comeback. Doch die Show kam nicht bei ...
Justin Bieber feierte beim Coachella-Festival sein Bühnen-Comeback. Doch die Show kam nicht bei allen Fans gut an ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Justin Bieber hat beim Coachella-Festival in Kalifornien das Publikum in einer kuriosen Bühnenshow per Laptop und YouTube durch verschiedene Stationen seiner Karriere geführt. Mit dem ersten offiziellen Headliner-Slot in Indio seit Jahren feierte der 32-Jährige sein großes Bühnen-Comeback.

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Der Sänger setzte am Samstagabend bei seinem rund 90-minütigen Auftritt vor allem auf neue Songs aus seinen 2025 erschienenen Alben „Swag“ und „Swag II“. 

Duett mit jüngerem Ich
Zwischendurch spielte er frühere Musikvideos und alte Internetclips ein, sang stellenweise mit seinem jüngeren Ich im Duett und holte Gäste wie Wizkid, Tems, The Kid Laroi, Dijon und Mk.gee auf die Bühne. Dabei tauchte auf Leinwänden zeitweise auch ein Clip aus seinen frühen Jahren auf, in dem Bieber gegen eine Glasscheibe läuft, wie RTL auf seinem eigenen Instagram-Account postete. 

In US-Medien wurde der Auftritt teils als großes Live-Comeback des Kanadiers gewertet. Bieber hatte seine „Justice“-Tour 2022 wegen gesundheitlicher Probleme beendet. Im Zusammenhang damit machte er auch seine Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms öffentlich, eine Nervenkrankheit mit zeitweiser Gesichtslähmung.

Bieber soll am kommenden Wochenende erneut beim Coachella auftreten.

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Gemischte Fan-Reaktionen
Zugleich fielen die Reaktionen auf die minimalistische Show gemischt aus. Kritiker spotteten über die lange YouTube-Passage und den Einsatz des Laptops. Andere lobten gerade den intimen, ungewöhnlich persönlichen Ansatz.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte auch das Publikum vor der Bühne. Nach US-Medienberichten verfolgten unter anderem Biebers Frau Hailey, Kylie und Kendall Jenner sowie Katy Perry mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau das Set.

Klicken Sie sich hier durch Katy Perrys Coachella-Tagebuch:

Perry machte sich in einem Instagram-Video scherzhaft über Biebers YouTube-Einsatz lustig: Gut, dass er die werbefreie Premium-Version habe, scherzte die Sängerin.

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