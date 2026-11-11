Franz Grabmayr – Alles ist Farbe, Tanz, Natur

Ein seltener Gast in heimischer Ausstellungslandschaft war Franz Grabmayr. Nun verneigt sich die Klagenfurter Stadtgalerie vor dem ursprünglichen Hauptschullehrer und Weltkünstler aus Oberkärnten, der als einer der bedeutendsten Vertreter der Materialkunst gilt.
Alles ist Farbe! Sie wirft sich auf, legt sich in Falten und ist erdschwer wie ein ganzer Kontinent. In den weitläufigen Schauräumen beginnt er zu leuchten und erweitert den Begriff Materialbild um die Kraft des Lebendigen. Denn bei Franz Grabmayr (1927 – 2015) ist dem Titel der umfassenden Personale entsprechend „Alles Farbe“, Tanz, Feuer, Landschaft und. . . Emotion!
Von Kärnten dauerhaft ins Waldviertel
Aufgewachsen auf einem Bauernhof auf dem Pfaffenberg bei Obervellach, hätte der naturverbundene Oberkärntner, der (bis 1962) im Brotberuf Hauptschullehrer in St. Jakob im Rosental ist, als Schüler von Herbert Boeckl und Robin Christian Andersen an der Wiener Akademie der bildenden Künste alle Voraussetzungen gehabt, um sich der Tradition des Österreichischen Expressionismus zu verpflichten.
Doch Grabmayr geht unbeirrbar seinen eigenen Weg. Und arbeitet ab 1964 in seinem einfachen, abgeschiedenen Malerquartier im niederösterreichischen Waldviertel, das ihm zeitlebens zweite Heimat ist, über Jahrzehnte hinweg mit eiserner Konsequenz an der Überwindung seines künstlerischen „Erbguts“ und der radikalen Zerlegung der Malerei.
Erdschwere Farbmassen, dynamische Tanzbilder
Das Ergebnis dieser sich langsam vollziehenden Metamorphose ist eine Materialkunst, die sich die Natur zum Ausgangsmotiv wählt und das reelle Abbild so lange reduziert und häutet, bis Farbmassen die Schöpferkraft des Lebens tragen und die Wesenheit der Elemente rein und klar ersichtlich wird.
Erde, Feuer, Wasser, Luft – Kälte, Hitze, Licht und Schatten: Vom fahrenden Traktor aus mit Farbpigmenten umfangen, durch Beimischung von Sand, Stroh und Asche neu definiert, angezündet, abgeschabt und im pastosen Farbauftrag ins Körperhafte getrieben. Dazwischen unglaublich leichte Tanzbilder, großformatige Aquarelle, farbige Tuschen, zu rhythmischer Energie verdichtet, die den nackten Körper tanzender Frauen weit hinter sich lässt. Zu sehen in der Klagenfurter Stadtgalerie von 19. November (Vernissage: 18 Uhr, mit einleitenden Worten von Kurator Günther Holler-Schuster von der Neuen Galerie Graz) bis 31. Jänner.
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