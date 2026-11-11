Franz Grabmayr – Alles ist Farbe, Tanz, Natur

Erde, Feuer, Wasser, Luft – Kälte, Hitze, Licht und Schatten: Vom fahrenden Traktor aus mit Farbpigmenten umfangen, durch Beimischung von Sand, Stroh und Asche neu definiert, angezündet, abgeschabt und im pastosen Farbauftrag ins Körperhafte getrieben. Dazwischen unglaublich leichte Tanzbilder, großformatige Aquarelle, farbige Tuschen, zu rhythmischer Energie verdichtet, die den nackten Körper tanzender Frauen weit hinter sich lässt. Zu sehen in der Klagenfurter Stadtgalerie von 19. November (Vernissage: 18 Uhr, mit einleitenden Worten von Kurator Günther Holler-Schuster von der Neuen Galerie Graz) bis 31. Jänner.