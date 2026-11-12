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Kopftuchverbot: Verstöße, aber noch keine Strafen

Steiermark
12.11.2026 05:30
Seit diesem Semester ist das Verbot für Schülerinnen unter 14 in Österreich in Kraft.
Seit diesem Semester ist das Verbot für Schülerinnen unter 14 in Österreich in Kraft.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

In der Steiermark wurde bisher mehrere Anzeigen erstattet, weil Schülerinnen unter 14 Jahren das Kopftuch nicht abgenommen haben. Doch noch kein Elternteil zahlte bislang eine Strafe.

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Seit gut zwei Monaten gilt das Kopftuchverbot an Österreichs Schulen. Mädchen unter 14 Jahren dürfen sich nicht nach islamischer Tradition bedecken. In der Steiermark wurden der Bildungsdirektion bisher mehrere Fälle gemeldet, wo Gespräche an der Schule im Nichts verliefen. Daraufhin versuchte die Behörde, mit den Eltern und Mädchen zu reden, doch in acht Fällen kam es zu wiederholten Verstößen.

Alle Anzeigen in Graz
„Zwei der Mädchen sind inzwischen 14 Jahre alt geworden, in sechs Fällen haben wir also aktuell Schülerinnen, die trotz Verbots ein Kopftuch tragen“, sagt Bernhard Just, der Präsidialleiter in der Bildungsdirektion. Achtmal musste die Behörde bisher beim Magistrat Graz Anzeige erstatten. Denn alle Vorfälle ereigneten sich in der Landeshauptstadt – besonders in Mittelschulen, einmal in einer Volksschule.

Die Geldstrafen, welche Eltern drohen, können von 150 bis zu 800 Euro reichen. „Wir werden sehen, ob die Strafen wirken“, sagt Just. Bislang ist aber noch keine der verhängten Geldstrafen rechtskräftig, ist von der Stadt Graz zu erfahren, weil man dagegen Beschwerde erheben kann. Die Verwaltungsstrafverfahren laufen, heißt es weiter. Die erste Anzeige traf beim Magistrat Ende September, die restlichen Mitte Oktober ein.

Zitat Icon

Ich sehe Mädchen, die kein Kopftuch mehr tragen, erstmals lächeln und aufblühen. Das ist schön, ich befürworte das Verbot.

Grazer Mittelschullehrer

Gemischte Meinungen, an vielen Schulen „läuft’s“
Ein Rundruf unter Schulleitern zeigt, dass sich die neue Regel vielerorts gut etabliert hat. „Es gab zu Schulbeginn Gespräche mit Eltern, jetzt läuft es“, hört man öfter. „Ich sehe Mädchen, die kein Kopftuch mehr tragen, erstmals lächeln und aufblühen. Das ist schön, ich befürworte das Verbot“, schildert ein Mittelschuldirektor seine Erfahrungen der „Krone“.

Ein anderer Direktor erklärt wiederum, dass inzwischen alle Mädchen an seiner Schule alt genug sind (ab 14 Jahren gilt die religiöse Mündigkeit in Österreich). Davor gab es Probleme – teils wegen Uneinsichtigkeit der Eltern, teils wegen Uneinsichtigkeit der Mädchen selbst.

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Dass Schülerinnen stattdessen Hauben oder Kappen aufsetzen (an sich keine islamischen Symbole), ist der Bildungsdirektion noch nicht zu Ohren gekommen, Bernhard Just schließt diese Vorgehensweise aber nicht aus.

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