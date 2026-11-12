Kopftuchverbot: Verstöße, aber noch keine Strafen

Seit gut zwei Monaten gilt das Kopftuchverbot an Österreichs Schulen. Mädchen unter 14 Jahren dürfen sich nicht nach islamischer Tradition bedecken. In der Steiermark wurden der Bildungsdirektion bisher mehrere Fälle gemeldet, wo Gespräche an der Schule im Nichts verliefen. Daraufhin versuchte die Behörde, mit den Eltern und Mädchen zu reden, doch in acht Fällen kam es zu wiederholten Verstößen.